Sora, rubano soldi e gioielli in una casa ma quando escono trovano i carabinieri: due arresti

Rubano in una casa, ma questa volta ad attenderli trovano i carabinieri. Arrestati a Sora un 43enne di Pofi ed un 44enne di origini slave. I fatti risalgono al tardo pomeriggio di venerdì quando, intorno alle 19, il comandante della Stazione dei carabinieri di Arpino, mentre era di ritorno dall’abitazione della madre che abita a Sora, ha notato due soggetti che avevano un fare sospetto. Così il luogotenente ha deciso di fermarsi e verificare se la sua intuizione era giusta. Ha chiamato la Centrale Operativa del Comando Compagnia di Sora e, siccome solo, in costante collegamento con il collega ha descritto passo dopo passo la scena fino a vedere i due uomini salire su una Fiat Punto di colore bianco e raggiungere la vicina via Ferri dove sono entrati all’interno di un condominio dirigendosi verso gli appartamenti al primo piano, noncuranti della presenza al piano superiore di persone che si sono anche affacciate al balcone, ignare di cosa stava accadendo pochi metri più in basso.

La Fiat Punto bianca era stata già segnalata ai carabinieri. La in cui due ladri si erano introdotti nel frattempo era stata circondata dai carabinieri, per cui quando i malfattori sono usciti dall’appartamento e arrivati alla Fiat Punto, sono stati circondati, bloccati e tratti in arresto. Erano riusciti ad impossessarsi di una cassettina di sicurezza con all’interno denaro e oggetti di valore, per un importo rilevante. Rintracciato il proprietario dell’appartamento, che era uscito poco prima di casa, la refurtiva asportata gli è stata restituita. Tutte le camere dell'abitazione erano state messe a soqquadro, i cassetti svuotati di ogni cosa.