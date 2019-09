© RIPRODUZIONE RISERVATA

La quinta settimana di preparazione atletica si avvia verso la conclusione per la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, che continua a lavorare a vele spiegate agli ordini del suo staff tecnico in attesa del debutto nella SuperLega 2019/2020.Dopo due blocchi importantissimi arriva il terzo step, quello che comincia a far riempire gli occhi del pubblico con i primi confronti con squadre avversarie. Sarà la sfida Emma Villas Aubay Siena (serie A2) vs Globo Banca Popolare del Frusinate Sora il primo test match della stagione in programma venerdì 13 alle 18 al PalaEstra di Siena.“L'idea – spiega coach Maurizio Colucci - è quella di un confronto amichevole con un roster molto ben attrezzato, ma in caso di necessità siamo aperti a qualsiasi aggiustamento in termini di modalità di gioco o punteggio purché questo rispecchi le esigenze sportive e di organico di entrambe le squadre. Sarà un test utile in primo luogo per verificare la condizione dei ragazzi in un contesto di competizione – continua la guida tecnica sorana - inoltre avremo l'occasione di adattare il sistema di gioco provato in allenamento contro una compagine tecnicamente molto ben attrezzata".