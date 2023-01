Una 45enne di Alatri stroncata da un malore mentre è in auto con le amiche, la tragedia a Sora

Stroncata da un malore mentre è in auto con le amiche. E' succceso oggi pomeriggio a Sora, intorno alle 17.30, nei pressi dell’area di servizio Eni in via Villa Carrara. Una donna di Alatri, di 45 anni, è stata colta da un infarto, e due amiche che erano con lei hanno lanciato l'allarme. Proprio in quel momento si trovava a transitare un’ambulanza privata. I sanitari, intuito che stesse accadendo qualcosa di grace, si sono precipitati sul posto ed hanno provato a praticare le manovre salvavita per rianimare la donna. All’arrivo dei colleghi del 118 la donna era senza vita.