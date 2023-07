Sora, donna precipita dal cavalcavia della superstrada e muore

Precipita dal cavalcavia e muore. Tragedia nella mattinata na Sora. Il corpo senza vita di una donna di mezza età è stato trovato ai piedi del cavalcavia della superstrada Avezzano-Sora-Cassino, in prossimità dell’uscita Sora Nord, in zona Madonna della Quercia. Tra le ipotesi è eslusa quella del gesto estremo

Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto. All’arrivo dei soccorritori per la vittima non c’era più nulla da fare. La sua auto sarebbe stata rinvenuta parcheggiata lungo la superstrada, all’altezza del ponte, nel punto da cui la donna è caduta.