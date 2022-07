Lunedì 25 Luglio 2022, 09:20



Ennesimo risarcimento ad un privato da parte del Comune di Sora. Ancora una volta, a causa di una profonda buca nell'asfalto e dei danni da essa procurati ad una vettura, dal palazzo di Corso Volsci si è costretti a sborsare denaro. Fortunatamente si tratta, questa volta, solo di alcune centinaia di euro necessarie a risarcire una donna del posto che nel dicembre del 2017 - quando era sindaco Roberto De Donatis - centrò una buca lungo una delle tante strade colabrodo del territorio comunale. L'automobilista ha citato il Comune davanti al Giudice di Pace con un'udienza fissata proprio per oggi 25 luglio. Il Comune, tuttavia, dopo aver ammesso le responsabilità ha deciso tramite concordato di pagare il risarcimento.

Ma come detto si tratta solo dell'ultimo dei contenziosi in cui l'ente di Corso Volsci è coinvolto ed ancora una volta emerge come sia importante effettuare la manutenzione continua, ordinaria delle strade del territorio onde evitare esborsi continui di decine di migliaia di euro.

LAVORI IN CORSO

C'è da precisare che sta procedendo a passo spedito l'intervento di sistemazione dell'asfalto in numerose strade della città di Sora e su alcune arterie in entrata ed uscita. Per quanto riguarda la città volsca con il rifacimento della pavimentazione stradale su viale San Domenico, è stata portata a termine la prima fase. In questi giorni la ditta appaltatrice ha concluso i lavori sul secondo tratto, lungo via Marsicana, ed ha iniziato la terza ed ultima fase su via Napoli e piazza Garibaldi. A seguire i lavori c'era anche il consigliere regionale Loreto Marcelli che commenta: «Vorrei ringraziare gli operai che stanno lavorando sodo nonostante le alte temperature, l'Area Tecnica del Comune di Sora che monitora costantemente i lavori e la polizia locale per la gestione della viabilità e il sindaco Luca Di Stefano per la sinergia condivisa affinché il risultato sia il più ottimale possibile».

In dirittura di arrivo anche gli iter per i due nuovi interventi che interessano la SR 627 Strada Regionale Della Vandra. Il primo, riguarda il tratto di competenza del comune di Vicalvi, per il quale sono stati appaltati i lavori di messa in sicurezza dal valore di 146mila euro e, nei prossimi giorni, si procederà con la consegna dell'area all'impresa appaltatrice. Il secondo, invece, riguarda il tratto di competenza del comune di Broccostella. L'Astral ha fatto sapere di aver predisposto la determina da presentare alla giunta regionale per l'approvazione definitiva, che consentirà di procedere con la messa a bando dei lavori. L'importo complessivo per i due interventi che inizialmente ammontava a 300mila euro, è di 546mila euro. «Ci auguriamo che i lavori inizino al più presto, per poter dare ai cittadini e al territorio la valorizzazione che merita. Dopo anni di abbandono, a breve, anche questi due tratti saranno riqualificati», dichiara il Sindaco di Broccostella Domenico Urbano.

TANGENZIALE DISSESTATA

Si tratta di opere attese ed importanti che restituiscono sicurezza e decoro al territorio, in un'area geografica strategica non solo per la provincia di Frosinone ma per tutta la regione. Restano, però, alcuni nodi da sciogliere come quello legato alle condizioni in cui versa, ad esempio, la tangenziale Schito Colle D'Arte che mette in collegamento la superstrada per Ferentino con quella per Cassino. È disseminata di decine di buche ed il manto stradale è disastroso. Ci sono poi tante altre strade comunali che attendono marciapiedi ed asfalto nuovo.