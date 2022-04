Sora, in corso la demolizione delle stalle abusive dei De Silvio

È iniziata questa mattina l'opera di demolizione delle stalle abusive realizzate anni fa in zona Campopiano e Baiolardo. Sul posto la ditta che si è aggiudicata la gara, i tecnici del Comune, ed il servizio d'ordine coordinato dalla Polizia di Stato. Le operazioni sono partite dell'area in cui sorge il primo dei manufatti abusivi, in zona Baiolardo, dove sorge la villa della famiglia De Silvio. Successivamente i lavori proseguiranno sotto la superstrada Sora-Cassino. Una vicenda delicata che ha fatto discutere, soprattutto dopo la sospensione della procedura di gara, nel mese di dicembre, ed il successivo blitz nel mese di febbraio, sia negli uffici del Comune che in quelli della Provincia, ad opera della Squadra Mobile di Frosinone.

