Sora - Coronavirus: il Distretto dell'abbigliamento dona mille mascherine alla Protezione civile

Il Distretto dell'Abbigliamento Valle del Liri scende in campo per fronteggiare l’emergenza. Sono mille le mascherine donate ai volontari della Protezione Civile di Sora. Il responsabile di produzione dell’azienda “Log In Srl “, capofila del Distretto dell’Abbigliamento Valle del Liri di via Felci a Sora, ha consegnato, nelle scorse ore nelle mani dei responsabili dell’Associazione sorana, ben mille mascherine. I dispositivi di sicurezza sono delle vere protezioni emergenziali, non però dotate di filtri, realizzate con tessuto elastico in grado di adattarsi al volto. Sono lavabili e questa caratteristica permette un vantaggio, specie in termini economici: non sono monouso, come le usa e getta, ma possono essere riutilizzabili. “Alla luce della grave situazione che stiamo vivendo e proprio perché in questa critica fase è fondamentale cooperare per il bene di tutti, la nostra società ha voluto offrire il proprio contributo nell’emergenza COVID-19 , nella consapevolezza che saranno distribuite ad operatori, volontari", ha detto il responsabile di produzione dell’azienda tessile “Log In Srl”. "Ringraziamo di cuore la sensibilità di chi ancora conosce la parola solidarietà e la pratica, non solo con le parole, ma con fatti concreti", hanno commentato i volontari della Protezione Civile di Sora che si sono detti pronti ad utilizzare al meglio le mascherine.