Sora Calcio, Luigi Palmieri nuovo direttore generale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente avv. Giovanni Palma, come da sua filosofia e gestione manageriale, continua a programmare il futuro del Sora Calcio, nonostante il difficile momento storico.Si comincia dalla riorganizzazione dell’assetto societario, in vista di una possibile partecipazione al prossimo campionato di serie D. Il primo nuovo arrivo ad essere ufficializzato, in veste di Direttore Generale, é il giovane dirigente sportivo Luigi Palmieri, figlio del noto commercialista casertano Giuliano Palmieri, attivo ormai da diversi anni nel tessuto sociale sorano, il quale collaborerà con la propria struttura alla realizzazione dell’ambizioso progetto. Il neo direttore Luigi Palmieri, inizia il suo percorso in ambito sportivo a Sorrento come Team Manager in serie D, per poi passare negli anni successi nell’area del settore giovanile professionistico, prima con l’US Avellino e poi con la Casertana F.C.È di Qualche mese, inoltre, la notizia che lo stesso ha conseguito brillantemente la laurea in scienze motorie, indirizzo calcio, dell’Università San Raffaele Roma in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori (AIC), grazie ai quali ha avuto la possibilità di svolgere un periodo di Tirocinio/collaborazione all’interno dell’onlus UNICEF, uno degli osservatori più efficienti della prospettiva charity e sport in Italia.Oggi grazie all’opportunità offertagli dal presidente avv. Giovanni Palma è pronto a cimentarsi con entusiasmo in questa nuova esperienza calcistica.