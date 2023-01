Precipita dal secondo piano di casa a Sora, muore professoressa di educazione fisica in pensione

Un volo di alcuni metri e l’impatto con il cemento. È deceduta a seguito delle gravissime ferite riportate una insegnante di ginnastica in pensione di Sora, Concettina Marchione, 63 anni, queste le sue iniziali. La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle 10 in un’abitazione situata in via Sant’Antonio Forletta. La donna, che da poco tempo era in pensione dopo aver insegnato ginnastica in un istituto superiore della città, è precipitata da un’altezza di circa 6 metri riportando la frattura di un arto inferiore. Era ancora cosciente quando è stata soccorsa dai sanitari del 118 allertati da alcune persone presenti che avrebbero assistito alla scena. L’insegnante è stata trasferita all’ospedale di Sora dove è deceduta poco tempo dopo. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi ed ascoltare i testimoni. Sono stati avviati gli accertamenti e non si esclude che possa essersi trattato di un gesto estremo. La salma si trova presso la camera mortuaria dell’ospedale di Sora in attesa che i familiari stabiliscano la data dei funerali. La tragedia ha scosso l’intera comunità e soprattutto tanti ragazzi che conoscevano la stimata insegnante, una donna ben voluta da tutti e dalle grandi doti umane.