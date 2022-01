E' caduta da un palazzo in costruzione in località Ponte Olmo, nella zona di San Domenico alla periferia di Sora. Una donna di 40 versa in gravissime condizioni. La tragedia poco prima delle 11. A lanciare l'allarme alcuni residenti che hanno sentito un tonfo e le grida. Immediato l'allarme all'Ares 118 ed ai Carabinieri.