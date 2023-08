Sabato 19 Agosto 2023, 09:35

«Questa volta hanno oltrepassato ogni limite». Il caso dei bocconi avvelenati finisce in Commissariato a Sora dopo che alcuni residenti hanno rinvenuto due sere fa diverse polpette blu nel giardino di un condominio privato, negli angoli, nei vasi, disseminate un po' ovunque e alla portata di tutti, anche dei bambini. Hanno deciso quindi di sporgere denuncia affinché venga fatta chiarezza ed il responsabile venga individuato per assumersi le proprie responsabilità dinanzi alla legge.

È accaduto mercoledì sera a Carnello a Sora, in via Molino, e giovedì mattina nello stesso luogo dove la scorsa settimana erano già stati rinvenuti senza vita alcuni gattini. Questa volta a farne le spese è stato un cagnolino che in queste ore lotta tra la vita e la morte. Ci sono dei sospetti. Sale la rabbia, in particolare fra alcune famiglie che ospitano da qualche mese cani e gatti in casa, animali da compagnia che non hanno mai dato fastidio a nessuno. A tutto questo si aggiunge il pericolo per i bambini che giocano dinanzi le abitazioni del quartiere e che potrebbero toccare con le mani le polpette avvelenate.

Davvero una situazione insostenibile che sta generando preoccupazione e tensione nel quartiere: «Non vogliamo prendercela con nessuno in particolare ma qualcuno che è venuto ad abitare recentemente nella nostra zona si lamenta moltissimo della presenza dei gatti e in più occasioni lo ha palesato apertamente. Qui ci conosciamo tutti e una cosa del genere non era mai successa prima. Lo abbiamo detto anche alla polizia che ha avviato tutti gli accertamenti». Due settimane fa un episodio analogo si era verificato nella zona di San Giuliano.