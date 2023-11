Sora: blitz antidroga dei carabinieri all'alba, numerose perquisizioni

In corso dalle prime ore dell’alba di oggi una vasta operazione anti droga dei Carabinieri della Compagnia di Sora. Decine di Militari dell’Arma, anche con l’ausilio delle unità cinofile, stanno eseguendo delle perquisizioni domiciliari in alcune abitazioni del territorio, fra cui Monte San Giovanni Campano, e non solo.

Al momento non vengono forniti ulteriori particolari sull'operazione. Aggiornamenti nel corso della giornata