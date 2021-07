Giovedì 8 Luglio 2021, 08:22



Partorisce la sua cucciola di asino durante i rigori della semifinale degli Europei di calcio. E la chiamano Italia. Una storia incredibile e magica quella che arriva dalla fattoria didattica della Polisportiva Sorana che sorge all’interno dell’impianto sportivo Panico di via Trecce a Sora. La serata di martedì era particolarmente nervosa e calda e alcuni ragazzi della polisportiva stavano guardando la partita Italia - Spagna all’aria aperta. Prima i novanta minuti, poi i supplementari ed infine i rigori. La tensione era alle stelle. A poca distanza da loro loro, all’interno di un recinto della fattoria didattica, un’asina gravida iniziava ragliare nervosamente. Quando Jorginho ha portato l’Italia in finale segnando l’ultimo rigore le grida dei tifosi, qualche strombazzata e i clacson che hanno iniziato a risuonare dappertutto devono aver sortito sull’asina un effetto particolare. Sono trascorsi pochi minuti, quando uno dei ragazzi ha iniziato ad udire uno strano suono che proveniva dalla vicina fattoria. Era mamma asina che stava partorendo in un angolo. I ragazzi si sono avvicinati silenziosi ed hanno assistito alla magia del parto animale. Ci sono voluti pochi secondi ed a terra giaceva un piccolo asinello ancora incapace di stare sulle zampe. Alla gioia della vittoria dell’Italia si è sommato lo stupore di quella scena così bella e semplice. Ieri mattina quando i bimbi che frequentano il centro estivo sono arrivati al campo Panico hanno fatto la bellissima scoperta. Hanno festeggiato la nascita e senza pensarci due volte hanno chiesto ad Ornella e Roberto, i gestori dell’impianto, se potevano dare a quel bellissimo animale, poi rivelatosi una asinella, il nome di Italia, in omaggio alla nazionale. Una piccola grande Italia che si spera possa portare fortuna domenica sera.