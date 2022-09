Sora, anziano travolto da un'auto mentre attraversa la strada finisce in ospedale

È stato investito da un'auto mentre attraversa la strada. L'incidente accaduto oggi pomeriggio a Sora in via Marsicana. A finire in ospedale un anziano del posto che nel sinistro ha riportato numerosi traumi e fratture su tutto il corpo. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi che hanno provveduto al trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale civile Santissima Trinità di Sora.

Per i rilievi gli agenti della polizia municipale. Sono tuttora in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente