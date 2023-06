Sora, anziano si perde in montagna: drammatico soccorso

Si perde nei boschi della collina dietro Sant'Antonio. Trovato ferito dopo quasi sei ore. Drammatiche le operazioni di soccorso con una eliambulanza. Era scomparso questa mattina alle 11 da via Pontrinio a Sora. Il signor Raffaele - che abitualmente deambula con un bastone - è stato ritrovato tra la collina di Sant’Antonio e la chiesa della Madonna delle Grazie. Lo hanno sentito urlare alcuni ragazzi che si trovavano in piazza Mayer Ross, e che hanno allertato immediatamente i soccorsi . Sul posto anche gli agenti del commissariato di polizia. Sono state interminabili ore di apprensione per i familiari ma anche per i tanti amici del signor Raffaele. Una vicina di casa ha lanciato l’appello social che in pochissimo tempo ha raggiunto tantissime persone. L’uomo soffre di Alzheimer e per questo probabilmente si è allontanato senza riuscire a far ritorno a casa.