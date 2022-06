Sora, abitazione svaligiata in pieno giorno: i ladri portano via denaro e preziosi

Hanno forzato con un piede di porco il portone principale, poi sono saliti al primo piano ed hanno forzato anche la seconda porta. Una volta dentro hanno arraffato denaro e preziosi e sono fuggiti via. Il furto con scasso è avvenuto questa mattina in zona Pantano a Sora. Nell'abitazione non c'era nessuno ed i ladri hanno agito indisturbati. Il figlio era a Roma per lavoro. Molti i danni arrecati al mobilio ed alle suppellettili. Tutte le stanze sono state messe a soqquadro, aperti cassetti ed armadi. I malviventi hanno rovistato ovunque portandosi via gli oggetti di valore. Quando i proprietari sono rientrati hanno effettuato l'amara scoperta. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine . Avviati tutti gli accertamenti.

Sui social lo sfogo del figlio: «Stamattina abbiamo avuto ospiti non graditi; io sto a Roma, mio padre stamattina ha chiuso casa ed è uscito, poco sono arrivati loro, i balordi. Non succede ma se mai dovessi scoprire il o i colpevoli ci facciamo quattro risate».