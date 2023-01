Solidiamo, grazie al taglio delle indennità degli amministratori premi a 605 studenti. Tutti i nomi

Decimo anno per il progetto SoliDiamo, con una dedica speciale a Benedetta Quadrozzi. Tante le emozioni della nuova edizione del progetto che ha premiato, questa mattina - 21 gennaio - 605 studenti degli istituti superiori residenti nel capoluogo. Qui l'elenco con tutti i nomi.

Sabato prossimo, invece, il riconoscimento sarà conferito agli studenti dei quattro comprensivi.

«Sono molto emozionato ed orgoglioso – ha dichiarato il sindaco Riccardo Mastrangeli, salutando la platea dell’auditorium “Paris” del Conservatorio “Refice” – Queste ragazze, questi ragazzi, sono un esempio per tutti noi, per noi adulti e per tutti gli amministratori. L’impegno, la dedizione, i sacrifici compiuti per completare brillantemente il proprio percorso di studi costituiscono uno stimolo a migliorarsi, a dare sempre il massimo, a credere nelle proprie capacità».

Presenti all’evento anche l’ex Sindaco Nicola Ottaviani, oggi parlamentare, ideatore del progetto; l’assessore all’istruzione Valentina Sementilli; i consiglieri comunali Corrado Renzi e Teresa Petricca. Il progetto si svolge, dal 2012, grazie a un fondo costituito mediante il taglio del 50% delle indennità di funzione di sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali ed è suddiviso in due sezioni. “FormAzione” prevede l’erogazione di borse di studio e premi in favore degli alunni più meritevoli (valutati per il profitto e tenendo conto del reddito familiare), residenti nel capoluogo. La sezione “Anchise”, invece, è rivolta agli anziani. In questo caso, il taglio del 50% delle indennità e dei gettoni degli amministratori comunali è destinato al finanziamento di soggiorni e viaggi culturali in musei, siti archeologici e monumentali e, in parte, a corsi di formazione, seminari sull’attività fisica e sull’educazione alimentare, lezioni di musica e ballo, laboratori artistici e informatici.

Particolarmente sentito l’omaggio del sindaco Mastrangeli a Benedetta Quadrozzi, studentessa scomparsa improvvisamente alcuni mesi fa, che ha suscitato il commosso applauso del pubblico.