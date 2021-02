E’ una classifica molto particolare: quella dell’inclusione e della solidarietà sul posto di lavoro. Non discriminazioni, ma umanità e fratellanza.

Ebbene, lo stabilimento farmaceutico ThermoFisher di Ferentino è stata nominata, per il 6° anno consecutivo, «Miglior posto di lavoro».

Leader mondiale nel settore farmaceutico, con un fatturato annuo superiore a 25 miliardi di dollari, l’azienda di Ferentino, ha ricevuto il punteggio più alto nel Corporate Equality Index sull’uguaglianza sul posto di lavoro di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer.

Il rapporto valuta le politiche e le pratiche, comprese le protezioni sul posto di lavoro non discriminatorie, i vantaggi per i partner domestici, i benefici sanitari inclusivi per i transgender, i programmi di competenza e l’impegno pubblico.

Sulla base della valutazione di questi criteri, è stato assegnato alla ThermoFisher un punteggio perfetto: 100.

Il sito di Ferentino è specializzato nella produzione di farmaci iniettabili sterili per conto terzi.

Proprio in questi mesi è in atto un ampio programma di ampliamento che, nel giro di qualche mese, porterà all’attivazione di un nuovo capannone. Una espansione che porterà all’assunzione di 200 persone.

«In ThermoFisher lavoriamo per creare una cultura inclusiva, in cui ogni collega si sente di appartenere e ha il potere di contribuire, collaborare e innovare» ha affermato Jennifer Farmer, vicepresidente di Thermo Fisher Scientific: «Abbracciare le differenze individuali è fondamentale per il nostro successo come azienda».

La società investe costantemente in innovazione tecnologica, oltre che ricerca e sviluppo, per far crescere la capacità produttiva e fornire un servizio sempre migliore, lungo tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, per i clienti in Italia e nel mondo.

La multinazionale statunitense è dedita, in questo momento, anche alla lotta globale contro la Sars-Covid: «Siamo qui per supportare ricercatori e scienziati di tutto il mondo che stanno lavorando per sviluppare trattamenti e vaccini».

Ultimo aggiornamento: 15 Febbraio, 00:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA