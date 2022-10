Giovedì 6 Ottobre 2022, 22:30

La campagna elettorale sarebbe stata pagata con i soldi della gara truccata per la gestione dell’asilo. È quanto contesta la Guardia di Finanza di Frosinone che ha notificato otto avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dell’ex sindaco di Broccostella Sergio Cippitelli, di quattro funzionari pubblici e tre imprenditori locali. Gli altri indagati sono Narciso Campagna, all’epoca dei fatti responsabile dell’area tecnica del Comune di Broccostella nonché presidente della centrale unica di committenza incaricata di nominare la commissione di gara per l’aggiudicazione della gestione dell’asilo Trilly; Luigi Colaiacovo segretario della commissione di gara nominata dalla centrale unica di committenza; Loredana Iacobone amministratrice della cooperativa "Giulia" che aveva partecipato alla gara di appalto per la gestione dell’asilo, e vicepresidente della cooperativa Ambra, nonché, si legge negli atti, «segretaria personale di Sergio Cippitelli e dipendente del gruppo societario dello stesso»; Giovanni Lecce, membro della commissione di gara con Maurizio Ottaviani; Sara Palleschi, amministratrice della cooperativa Ambra che aveva partecipato alla gara di appalto per la gestione dell’asilo; Silvio Reale, amministratore del consorzio Intesa che si è aggiudicato la gara di appalto per la gestione dell’asilo «ma in posizione di conflitto di interessi non dichiarato al momento della gara con le cooperative Ambra e Giulia in quanto membri del consorzio Intesa».

LE VIOLAZIONI CONTESTATE

Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino e hanno interessato un periodo di tempo di sei anni, dal 2015 fino a 2021. Gli accertamenti condotti dagli investigatori del nucleo di polizia economico finanziaria sono stati svolti attraverso l’esame di una copiosa documentazione amministrativa e contabile, ma anche attraverso l’analisi di computer, perquisizioni negli uffici e domiciliari e l’escussione di numerose persone a conoscenza dei fatti.

La procura ipotizza la connivenza dei funzionari pubblici per alcune gare d’appalto che sarebbero state viziate da alcune anomalie per favorire alcuni partecipanti e ad escluderne altri in danno della libera concorrenza di mercato e delle casse dell’ente pubblico appaltante. I fatti risalgono al 2018. Secondo le accuse gli indagati, «in concorso tra loro, con mezzi fraudolenti» avrebbero turbato la procedura per l’assegnazione della gestione dell’asilo nido comunale “Trilly”. L’iter, per conto del Comune di Broccostella, è stato seguito dalla stazione appaltante Unione dei comuni del Lacerno e del Fibreno relativa agli anni 2018-2021per un ammontare di circa 728mila euro.

FINANZIAMENTO ILLECITO

Le presunte violazioni della normativa sul finanziamento ai partiti il reato sono contestate all’ex sindaco Cippitelli e alla Iacobone - entrambi difesi dall’avvocato Sandro Salera - poiché, come si legge nelle carte, «in concorso tra loro, la Iacobone nella sua qualità di amministratrice della cooperativa sociale Giulia, Cippitelli quale amministratore di fatto della medesima cooperativa, determinavano l’erogazione da parte della cooperativa Giulia di un finanziamento complessivo di 21.538euro a favore dello stesso Cippitelli, capolista del “Centro solidale per Zingaretti“ candidato alle elezioni regionali del Lazio del 2018 senza che il predetto finanziamento fosse stato deliberato dall’organo sociale competente né iscritto in bilancio registrando poi nella contabilità tale erogazione alla voce spese correnti per la gestione della cooperativa».