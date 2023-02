Socialità sostenibile: Ceccano si "tuffa" nella realtà aumentata

Mercoledì 1 Febbraio 2023, 14:50

Proiettato il video mapping sulla "socialità sostenibile" che per due settimane illuminerà la facciata del palazzo comunale di Ceccano. Il progetto di realtà aumentata, presentato in sala consiliare a metà dicembre, è frutto dell’intesa tra Comune, Accademia di belle arti di Frosinone e azienda Itelyum regeneration.

La prima del cortometraggio ambientalista è avvenuta alla presenza del sindaco Roberto Caligiore, della direttrice dell’Accademia Loredana Rea e del direttore di Itelyum Ceccano Jacopo Jirillo. Con loro il docente di media art Riccardo Bernardi e gli studenti del triennio che hanno realizzato uno meraviglioso video mapping a tempo di record. È stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale, sviluppato dall’eccellenza culturale frusinate e finanziato dall’azienda fabraterna leader nella rigenerazione degli oli usati. «Senza costi per i cittadini di Ceccano - ha accentuato, nell’occasione, il sindaco Caligiore - il progetto ha portato a un risultato dall’alta valenza socio-ambientale per la sensibilizzazione delle nostre comunità, dato che anche questa è economia circolare». Il primo cittadino la definisce altresì “sociologia circolare”, abbracciata subito dall’Accademia di belle arti e dallo stabilimento Itelyum di via Monti Lepini: «La prestigiosa istituzione scolastica, vanto del territorio provinciale, ha realizzato per il nostro ente questo progetto - così Caligiore -. Il nostro Comune collabora da tempo con Itelyum, azienda all’avanguardia nello sviluppo di nuovi e più innovativi processi volti allo sviluppo dell’economia circolare, funzionali alla transizione del nostro Paese, e abbiamo chiesto, visto il loro impegno, di sostenere anche questo progetto in quell’ottica di diffusione della cultura ambientale». La direttrice dell’Accademia Rea, dal canto suo, ha sottolineato il connubio tra etica ed estetica: «Il nostro compito è quello di indirizzare, nel segno dell’arte, le indicazioni che ci arrivano dalla società e ci permettono di immaginare un futuro diverso, quando cioè il circolo della rigenerazione possa davvero permettere alla nostra società di vivere meglio, soprattutto in un territorio tra i più inquinati d’Italia». Il direttore Jirillo, per conto di Itelyum, si è detto orgoglioso «di inaugurare un nuovo percorso di collaborazione con il sindaco e il comune di Ceccano, perché il legame e il dialogo continuo con l’amministrazione e la comunità cittadina ci consente di operare verso lo stesso obiettivo, ovvero quello di unire le forze per contribuire allo sviluppo sostenibile della città». Il sindaco Caligiore, una volta proiettato il video mapping, ha concluso: «Un momento emozionante perché questo progetto racchiude la capacità di un’amministrazione comunale di mettere in atto azioni di ampio respiro per una città sostenibile, capace di guardare alla formazione e all’arte come strumenti essenziali per istruire e sensibilizzare la comunità a temi così importanti».