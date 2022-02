Soccorso a persona, i vigili del fuoco si esercitano a Campo Staffi

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone con specializzazzione S.A.F (speleo alpine fluviale) hanno eseguito nelle giornate 21.22.23.24 febbraio alcune esercitazioni in ambiente innevato nella località Campo Staffi, nel comune di Filettino. Nello specifico, il personale si é esercitato all'uso di attrezzature idonee all'ambientamento in ambiente innevato e con ghiaccio. Si è simulata anche la ricerca di persone ferite con metodo T.A.S. (topografia applicata al soccorso) individuando le stesse mediante la loro posizione G.P.S.

Una volta individuate, sono state soccorse con l'utilizzo di presidi e trasportate in sicurezza con utilizzo di tecniche S.A.F.

"Lo scopo di tali esercitazioni, prevede di mantenere alto il livello di preparazione dei Vigili del fuoco, per dare una risposta immediata ed efficace alle richieste di soccorso", è stato spiegati dal comando provinciale.