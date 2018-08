di Emiliano Papillo

Dopo la rapina in casa ai danni di un meccanico, raffica di furti, in un caso il bottino è ingente: circa 100mila euro. A farne le spese una famiglia che abita in una villa sulla via Casilina, non lontano dalla Cittadella dello Sport. I proprietari, una coppia di imprenditori, era uscita di casa con i figli piccoli per partecipare ad una festa. Quanso sono ritornati a casa, la famiglia ha trovato tutto messo a soqquadro. I ladri cercavano qualcosa e l’hanno trovato: una cassaforte che è stata smurata e poi aperta con un frollino. I malviventi hanno portato via gioielli, oro, denaro ed orologi di valore per un bottino che si aggira intorno ai 100.000 euro. Poi la fuga, probabilmente a piedi. Subito è stato dato l’allarme ai carabinieri che hanno avviato la caccia ai banditi purtroppo senza successo.



ALTRI FURTI E COLPI A VUOTO

Ma questo non è stato l’unico furto. Nel mirino anche l’abitazione sempre sulla via Casilina di proprietà di un noto commerciante del luogo. I malviventi, dopo aver scavalcato il cancello d’ingresso bloccato con il filo di ferro per impedire l’apertura con il telecomando in caso di arrivo dei proprietari, si sono introdotti nella villa. Anche in questo caso cercavano una cassaforte, ma la ricerca è andata a vuoto. I ladri hanno quindi frugato nei cassetti e negli armadi dai quali sono stati portati via denaro in contanti e oggetti in oro. Bottino di qualche migliaia di euro.

L’altro furto a confine con Anagni in un’abitazione un po’ isolata di campagna, dove vive una coppia di anziani che non era in casa. Portati via pochi spiccioli.

Due invece i tentativi andati a vuoto. Uno ai danni di un bar a confine con il territorio di Alatri in pieno giorno, alle 11 di mattina. Tre persone sono state messe in fuga dai proprietari che nel giorno di chiusura del bar stavano rientrando a casa dopo la spesa. Hanno dato l’allarme ai carabinieri. Pochi minuti dopo a distanza di alcune centinaia di metri dal bar, in una villa altro tentativo di furto. Anche stavolta però i proprietari hanno notato la banda dei malviventi che si è data alla fuga.

I carabinieri stanno visionando le immagini di alcune telecamere presenti nel territorio di Ferentino nei locali pubblici o civili abitazioni.



INDAGINI SULLA RAPINA

Intanto proseguono le indagini sulla rapina ai danni del meccanico di Ferentino avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì: l’uomo, nella sua abitazione in località Bagni Roana, è stato immobilizzato ad una sedia con una corda, imbavagliato e malmenato da tre banditi incappucciati che hanno portato via un portafogli con 400 euro e una catenina d’oro strappata dal collo dell’uomo. Alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un’auto sospetta di grossa cilindrata e colore scuro con quattro persone a bordo.

