A dicembre, nella parte bassa del capoluogo, si è respirato aria con polveri sottili oltre la norma per quasi tutta la giornata (l’80% delle ore) con una media pari a 120 microgrammi al metro cubo. Quasi tre volte oltre i valori massimi di legge, sei addirittura in base a quelli raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

A ricordare questi e altri dati è l’associazione Medici di Famiglia per l’ambiente che, nel capoluogo e non solo, sta portando avanti il progetto di monitoraggio attraverso il sistema Ancler delle centraline mobili. Sistema che consente, in qualsiasi momento, di registrare, per ogni zona della città, la concentrazione delle polveri sottili. Le Pm10, ma anche quelle più piccole e insidiose, le Pm2,5 e le Pm1.

I PICCHI RECORD

Tale sistema, spiegano i medici, tra le altre cose ha permesso di individuare, in alcuni momenti della giornata e in alcune zone, «picchi di sforamento che superano di 5-7 volte i limiti istituzionali ammessi e di oltre 10-15 volte i valori raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità».

Ogni 10 giorni vengono stilati dei report che analizzano ogni singolo aspetto del fenomeno dell’inquinamento atmosferico. Ad esempio, sottolineano i medici «a Roma negli ultimi sette anni c’è stata una netta riduzione delle PM 10, con un decremento molto più marcato rispetto quello della provincia di Frosinone che non solo non ha mostrato un miglioramento apprezzabile, ma ha mostrato un progressivo incremento delle PM 2,5, quelle più piccole e più dannose».

Un altro parametro significativo, prosegue l’associazione, «è il conto delle ore in cui si respira aria con concentrazioni di polveri sottili oltre i limiti».

Ecco qualche dato allora: «Nel mese di dicembre al centro storico del capoluogo si è registrato un numero di ore con PM oltre i limiti di legge nel 52% del tempo, nella parte bassa di oltre 80%. Una media mensile rispettivamente di 50 e 120 microgrammi per metro cubo».

«CONOSCERE È FONDAMENTALE»

Informazioni e dati raccolti vengono inviati regolarmente alla commissione ambiente del Comune di Frosinone. «La conoscenza più accurata possibile del fenomeno - rimarcano i medici Marzia Armida, Teresa Petricca e Giovambattista Martino - è fondamentale per la ricerca di soluzioni idonee e per l’attuazione di strategie efficaci, ma soprattutto per limitare i danni alla salute, ineludibili per l’esposizione a livelli alti e continuativi di PM».

Per questa ragione l’associazione invita a consultare il sito www.ancler.com dove viene riportata la concentrazione delle PM in tempo reale nei vari quartieri della città. «Le attività quotidiane - dicono i medici - andrebbero programmate in base ai valori riscontrati, ricordando che he i bambini e le persone anziane o malate devono evitare i luoghi dove le PM sono alte. Così come è da evitare l’attività sportiva quando le PM sono elevate».

Avendo a disposizione un sistema di controllo così articolato, conclude non senza rammarico l’associazione, «diventa poco giustificabile da parte delle istituzioni la eventuale mancanza di interventi efficaci e l’attuazione di quelli di poca utilità e di facciata».

Ultimo aggiornamento: 16:49

