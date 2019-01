© RIPRODUZIONE RISERVATA

La metà degli impianti di riscaldamento controllati a Frosinone è risultata fuori legge. Sono questi i dati in possesso dell’assessore all’Ambiente, Massimiliano Tagliaferri, relativi ai controlli eseguiti a campione su vari impianti di riscaldamento nel 2018 nell’ambito degli interventi per il risanamento della qualità dell’aria.L’ Apef, l’agenzia provinciale per l’energia di Frosinone, incaricata dall’amministrazione comunale, ha eseguito 655 ispezioni.Ebbene ben oltre la metà (430) sono le caldaie risultate con controlli e manutenzioni irregolari, ben 305 hanno presentato scarico di fumi non idonei e 321 non posseggono una dichiarazione conforme. In 162 casi manca addirittura il libretto d’uso e di manutenzione dell’impianto, in 261 la documentazione è incompleta, in 100 casi il foro per prelievi fumi è inesistente o non conforme. Ben 16 impianti sono stati completamente disattivati mentre in 422 casi si è provveduto all’adeguamento degli impianti.Si tratta di controlli a campione, effettuati mediante sorteggio, ma la dicono lunga sullo stato di inadeguatezza degli impianti domestici di riscaldamento nel capoluogo che incidono, e non poco, insieme alle auto e alle emissioni industriali, sulla produzione delle polveri sottili.Dalla prossima settimana, hanno annunciato ieri il sindaco Ottaviani e l’assessore Massimiliano Tagliaferri, i controlli riprenderanno e rispetto allo scorso anno saranno incrementati.«Alcuni studi – ha dichiarato il primo cittadino – confermano come l’inquinamento prodotto dalle auto è in netta e progressiva diminuzione mentre sale quello relativo alle emissioni prodotte dagli impianti di riscaldamento. È in questo ambito che concentreremo i maggiori controlli».Per chi ha l’impianto non in regola sono previste sanzioni pesanti. Maggiori controlli andrebbero eseguiti anche per chi brucia sterpaglie all’aria aperta, un’usanza ancora troppo diffusa sul territorio comunale, ma anche per chi utilizza i cammini che, secondo il piano regionale, possono essere utilizzati solo se sono l’unica fonte di riscaldamento.Il 2019 si è aperto con 2 giorni di sforamento dei limiti di legge delle Pm10 ma grazie al forte vento delle ultime ore nella giornata di giovedì le polveri sono scese a 10 microgrammi al metro cubo, ben al di sotto del limite di 50 microgrammi per metro cubo e delle medie stagionali.In attesa di conoscere le nuove disposizioni anti-smog (in particolare quelle sui divieti di circolazione dei veicoli Diesel Euro 3) previste dall’Accordo di programma firmato tra Regione e Ministero dell’Ambiente lo scorso novembre, sabato 27 gennaio torna il blocco totale del traffico.