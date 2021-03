Frosinone e Ceccano, anche per il 2021, risultano fuori limite per l’inquinamento atmosferico. Da oggi il capoluogo ciociaro supera il limite consentito per legge degli sforamenti da Pm 10 (polveri sottili) che costringerà l’amministrazione comunale anche per la fine dell’anno in corso e per il 2022 a dover applicare il piano regionale anti-smog (blocchi del traffico, circolazione a targhe alterne, limitazione dell’uso dei riscaldamenti, ecc).

Nonostante un inizio anno sotto la media di concentrazioni, Frosinone non è riuscita a passare l’esame della qualità dell’aria superando la soglia dei 35 giorni di sforamenti consentiti in un anno. Rispetto al passato c’è un dato confortante però: negli anni precedenti tale soglia veniva superata già ad inizio febbraio in quanto l’intero mese di gennaio, già da solo, faceva raggiungere i 30 giorni di inquinamento. Quest’anno la soglia si è raggiunta con quasi un mese di ritardo. Anche sotto il profilo delle concentrazioni da Pm 10, il 2021 è stato abbastanza clemente e i picchi di inquinamento non hanno mai superato i 150 o i 200 microgrammi al metro cubo cui eravamo abituati.

VIA PUCCINI

Anche ieri la centralina di via Puccini segnalava la presenza di 51 microgrami al metro cubo (media giornaliera) di pm 10 contro i 50 stabiliti per legge. Se Frosinone bassa è già “fuori-limite” molto differente è la situazione per quanto riguarda la parte alta. La centralina di viale Mazzini, infatti, ha superato dall’inizio dell’anno appena otto volte i livelli di guardia. Ciò significa che se fosse solo per la parte alta del capoluogo probabilmente il problema smog, a Frosinone, non esisterebbe o lo sarebbe in misura molto ridotta. Se Frosinone piange, Ceccano non ride anzi ha fatto anche peggio essendo fuori limite massimo consentito da tre giorni avendo toccato i 37 giorni di inquinamento dall’inizio di gennaio.

Da anni la città fabraterna contende il primato negativo di inquinamento in provincia con il capoluogo, ed anzi negli ultimi anni si è rilevata la città più inquinata della Ciociaria. Non può sorridere neanche Cassino, giunto al 28 esimo giorno di inquinamento e che probabilmente tra una decina di giorni entrerà anche lei nella lista nera delle città con smog che dovranno limitare la circolazione ed adottare dei provvedimenti.

Chi ancora spera di non far parte di questa lista è Ferentino: statisticamente a fine marzo-inizio aprile i valori di Pm 10 crollano e con i suoi 16 giorni di superamenti può sperare di non essere costretta ad adottare i provvedimenti anti-smog. Considerando, però che già a fine ottobre i valori risalgono difficile pensare che la città del giglio possa finire il 2021 al di sotto della soglia di 35 giorni.

LE ALTRE CITTÀ

Non dovrebbero aver problemi invece città come Alatri (appena sette superamenti), Anagni (cinque superamenti) e Fontechiari (tre sforamenti). Intanto domenica terzo blocco del traffico consecutivo nel capoluogo con il divieto di circolazione di tutti i mezzi dalle 8 alle 18 nella zona a traffico limitato segnalata dai varchi in ingresso alla città. Potranno circolare solo le auto elettriche, i mezzi autorizzati, le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso. Complice anche la zona arancione che vieta gli spostamenti fuori comune, facile ritenere che la città dovrebbe vivere una giornata all’insegna del traffico assente. Per chi viola la ztl prevista una sanzione di 87 euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA