Nulla di fatto: slittano ancora le elezioni per il Consiglio dei Giovani. Annullate anche le presentazioni delle liste e tutti i procedimenti amministrativi già espletati, causa Covid. Negli scorsi mesi, dopo svariati rinvii, era stata paventata la possibilità di indire le votazioni, per istituire finalmente l’assise civica dei giovani del capoluogo, nel mese di ottobre. Ed invece, arriva la doccia fredda. Non solo le elezioni non si terranno in questo mese, ma bisognerà riiniziare nuovamente tutto da capo. Il nuovo obiettivo, ora, potrebbe esser quello di riuscire a convocare le elezioni, di questo Consiglio che sembra colpito da un anatema, prima di Natale.

La situazione

Nel 2015, con una delibera dell’Ente, venne approvato un Consiglio apposito per i ragazzi della città. Per varie vicissitudini burocratiche, però, non fu mai concretizzato. Venne ripreso nel 2017, tramite un cambiamento del precedente regolamento. Mancando però il finanziamento necessario della Regione Lazio si optò, nell'attesa, di costituire il Forum dei Giovani. Ricalcando l'assise comunale, il Consiglio dei Giovani necessita di vere e proprie votazioni. I 21 consiglieri, infatti, devono essere eletti con metodo proporzionale a scrutinio di lista. Nel novembre 2019, appena arrivati i fondi dalla Pisana, erano state convocate le elezioni per il gennaio 2020. Ed invece, a dicembre dello scorso anno, è stato annunciato il primo rinvio delle elezioni. La motivazione, come spiegava una nota del Comune, era quella di «permettere la più ampia diffusione della iniziativa e delle relative opportunità, tenuto conto dell'imminente periodo delle festività natalizie». Non senza qualche polemica, dunque, le elezioni sono state rinviate a marzo 2020. Poi, il Covid a bloccare tutto. E le votazioni, con conseguente istituzione del Consiglio, posticipate, una volta ancora, a data da destinarsi. Sembrava il mese di ottobre quello buono, ed invece, niente.

Oltre al danno la beffa.

Per potersi candidare e presentare le liste, infatti, ci sono alcuni iter amministrativi da rispettare. Come la raccolta firme – ogni lista ne deve presentare 50 - ed alcuni parametri di età da rispettare. Possono candidarsi al Consiglio, infatti, i giovani con un’età compresa dai 15 ai 25 anni e 1/3 dell'assise deve esser composta da ragazzi che hanno un’età tra i 15 e 17 anni. Erano tre le liste pronte a candidarsi a marzo: “Frosinone strada per strada”, “Gioventù Frusinate” e “Frosinone Futura”. Essendo, però, rimandata la data a causa della pandemia Covid-19, e conseguentemente con lo scorrere del tempo anche modificata l’età dei ragazzi candidati, tra chi prima era minorenne ed ora è maggiorenne, ed alcuni che hanno superato la soglia massima per presentarsi, ora tutto il lavoro svolto non è più valido ed è necessario riiniziare da capo

L’assessore alle Politiche Giovanili

«Negli scorsi giorni ho avuto una riunione con i rappresentanti delle liste – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili, Cinzia Fabrizi- i ragazzi ora devono rifare tutto da capo. Voglio aiutarli ed andremo avanti lo stesso. Il 15 marzo c’erano tutti i presupposti per le elezioni ed ora, invece, ci ritroviamo ad ottobre e non sono più validi i requisiti. Dobbiamo rispettare le regole, anche se la decisione di annullare tutto non è stata politica, ma è stata presa dai tecnici seguendo le regole. Sarebbe accaduto lo stesso, anche se si fosse trattato di altri tipi di elezioni. In ogni caso, ci rivedremo presto con i ragazzi che già sono nuovamente al lavoro. Ci stiamo adoperando, con tranquillità». Alla riunione tra l’assessore Fabrizi ed i ragazzi è stato invitato anche Daniele Riggi, il più giovane eletto dell’attuale Consiglio comunale, nonché uno dei proponenti dell’assise dei giovani: «Mi auguro si spezzi la maledizione del Consiglio, visto che già nel 2015, l’iter non proseguì perché erano scaduti i termini. Auspico che, entro dicembre, riusciremo ad eleggere finalmente il Consiglio dei Giovani».

