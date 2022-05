Sit-in contro la violenza di genere per ricordare Romina e le altre vittime. Appuntamento giovedì nel Capoluogo

Mai più violenze sulle donne: dopo l’omicidio di Romina De Cesare, giovedì prossimo ci sarà un sit-in contro il femminicidio. Ad organizzarlo il centro antiviolenza “Fammi Rinascere” e il colletivo “Ugualmente”.

«Siamo il grido altissimo e feroce di tutte le sorelle che non hanno più voce», hanno spiegato le organizzatrici. Appuntamento alle 19 di giovedì prossimo in piazza Gramsci a Frosinone dove i partecipanti esporranno un drappo rosso per ricordare Romina e le altre e per dire no ad ogni forma di violenza.