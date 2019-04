Ultimo aggiornamento: 21:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre accese le sfide nei Comuni minori della Ciociaria per eleggere i sindaci. Ecco i candidati.Uniti per Ceprano - Serena Viselli Sindaco.Candidati al consiglio comunale: Paolo Castaldi, Marco Colucci, Giovanni Sorge, Pietro Baris, Laura Polisena, Claudia Virgili, Anna Gallina, Clizia Zeppari, Giorgio Palmieri, Danilo Scaccia, Vincenzo Soriani, Antonio Benedetti.Ceprano Cambia - Marco Galli Sindaco, candidati al consiglio comunale: Floriano Bertoni, Giovanna Bianchi, Vincenzo Cacciarella, Sandro Ceccacci, Anna Letizia Celani, Alberto Cresci, Valentina Di Folco, Arduino Fortuna, Elisa Guerriero, Greta Mazzettino, Leonardo Raponi, Anna Maria Ricci.Lista M5S, Giampiero Ottaviani Sindaco.Candidati consiglio comunale: Silvia Ceccarelli, Marina De Lellis, Carla Moneta, Marco Germani, Alessandro Corsetti, Enrico Aerduini,, Tiziana Curti, Luciano Di Stefano, Ferdinando Cantone.Rinascita per Sant’Elia - Fernando Cuozzo Sindaco.Candidati al consiglio comunale: Simone Caringi, Diego Cocorocchio, Sara Di Pasquale, Annalisa Fionda, Michele Lanni, Maddalena Lombardi, Roberto Rotondo, Eleonora Soave,Antonio Trelle, Daniela Vallone, Donatella Velardo, Diego Violo.Sant’Elia nel Cuore - Roberto Angelosanto Sindaco.Candidati al consiglio Comunale: Raffaele Arpino, Umberto Bagnasco, Antonio D’ìAgostino, Samuele Fiorella, Nicola Gargano, Rocco Merucci, Monia Miele, Cinzia Rizza, Cecilia Roncone, Raffaele Ruscillo, Stefano Serra, Claudia Sofia.Avanti San Giorgio, candidato sindaco Massimo Terrezza.Candidati al consiglio comunale: William Alabiso, Elvira Corsetti, Enrico De Simone, Angelo Di Norcia, Gianluca Di Spirito, Piergiorgio Iannetta, Roberto Evangelista, Maria Lucciola, Roberto Macera, Nardone Francesco, Nardone Ilenia, Fabrizio Palazzo.Amo San Giorgio - Candidato sindaco Francesco La Valle.Candidati al consiglio Comunale: Modesto Della Rosa, Laura Barbieri, Maria Gabriella Cesareo, Antonello D’Abrosca, Luigi Di Cicco, Ilenia Gerilli, Achille Longo, Fabio Lucciola, Luca Mariano, gioia Mattei, Rocco simonelli, Francesco TerrezzaRinascita Per San Giorgio - Candidato sindaco Davide Della Rosa.Candidati al consiglio comunale: Rocco Ciacciarelli, Roberta Crispino, Antonello D’Alessandro, Ettore De Bellis, Francesco Antonio Della Rosa, Roberto Della Rosa, Fidaleo Giovanni, Marco Iannetta, Achille Migliorelli, Giuseppe Francesco Migliorelli, Mara Minchella, Luigi Panaccione.Coreno AusonioLista Paese Nuovo - Domenico Corte sindaco (uscente)Candidati al consiglio comunale: Domenica Adriano, Michele Costanzo, Domenico Di Bello, Rosaria Di Sieno, Francesco La Valle, Walter Lisi, Gianfranco Onairda, Valeria Parente, Basilio Pierini.Lista Bene Comune - Candidato sindaco Simone Costanzo.Candidati al consiglio comunale: Irene Aceto, Rosalba Belmonte, Immacolata Biagiotti, Filippo Costanzo, Natalia Di Bello, Raffaele Di Bello, Gaetano Di Vito, Giuseppe Di Vito, Antonio La Valle, Angelo Urgera.San Vittore Bene Comune - Candidato sindaco Ennio Manzi.Candidati al consiglio comunale: Vincenzo Bianchi, Maurizio Casale, Oriana D’Aguanno, Lorena De Cencio, Raffaele Di Paolo, Antonio Forgione, Eugenio Iannetta, Katia Marano, Vittorio Marcone, Franco Sforza.Uniti Per San Vittore - Nadia Bucci sindaco (uscente):.Candidati al consiglio comunale: Amilcare D’Orsi, Roberto Bucci, Domenico Spennato, Carlo Coppola, Antinoro Lanni, Gianfranco Minchella, Ornella Bucci, Francesco Paolo Giangrande, Francesca Pontone, Valentina Marrocco.AusoniaLea Ali per Volare - Benedetto Cardillo Sindaco.Candidati al consiglio comunale: Antonio Cardillo, Eugenio Colacicco, Franco Di Nardo, Aldo Germanelli, Roberto Piccolino, Stefania Pinchera, Anna Santamaria, Gaetano Stagno, Antonio Tartaglione, Angelo Vizzaccaro.Viva Ausonia - Letizia Casatelli SindacoCandidati al consiglio comunale: Alessio Casaleno, Laura Castelli, Giovanni Gulia, Elena Parente, Nicola Piacentino, Michele Pomerami, Santamaria Maurizio Giuseppe, Mario Tomas, Pino Zallo, Benedetto Zegarelli.Sant’AmbrogioBiagio del Greco sindacoCandidati al consiglio comunale: Maria Luisa Carelli, Filippo Saraco, Alessandro Pertreccia, Osvaldo Ciardo, Alessio Pagliaro, Erika Vacca, Sara Ventriglia, Paolo Simeone, Anastasia Bove, Tonino Capraro.Sergio Messore SindacoCandidati al consiglio comunale: Francesco Capraro, Gemma Simona De Rosa, Antonietta Di Ciaccio, Manuela Faiola, Gennaro Martone, Antonio Mastrocola, Anna Maria Matano, Giovanni Petreccia, Angelo Pittiglio, Biagio Tudino.Colle San MagnoSviluppo e Futuro - Antonio Di Adamo Sindaco.Candidati al consiglio comunale: Pietro Carbone, Magno Ciamberlano, Angelo Colamatteo, Mario Di Adamo, Antonio Di Nota, Marco Di Rienzo, Antonio Di Murro, Gianpiero Marsella, Manuela Spiriti.Lega Terra Nostra - Innocenzo Santoro SindacoCandidati al consiglio comunale: Carmine D’Alessandro, Valentina De Dominicis, Loreto Di Vetta, Sandro Fargnoli, Lino Guida, Domenico Mattei, Giovanni Meta, Michela Oliva, Amato Riccio, Guifo Russo.Cambiano Colle San Magno - Marco Marciano SindacoCandidati al consiglio comunale: Tommaso Perrozzi, Gianluca Testa, Claudia Di Murro, Concetta Di Murro, Rocco Di Rollo, Renato Nota, Tarquinio Murro, Matteo Raso, Antonio Cenci, Marco Parisella.Movimento Sociale - Nello Santoro sindaco.Candidati al consiglio comunale: Antonietta Alessandrini, Nunzio Caiazzo, Emilio Cassetta, Guseppe Improta, Antonio Leonari, Stefano Primasso, Pino Aicciardone, Domenico Rossetti, Michele Taffuri.Vallemaio nel Cuore - Fernando De Magistris SindacoCandidati al consiglio comunale: Enzo Felice D’Alessandro, Michelino D’Alessandro, Benedetto Di Mambro Canneto, Carmine Fargnoli, Paolo Messore, Giuliano Paulucci, Anna Viola.Insieme Per Vallemaio - Mario Di Giorgio SindacoCandidati al consiglio comunale: Angelo Castelli, Alessandro D’Alessandro, Romano Di Mambro, Fabio Merucci, Attlio Messore, Carmela Moscatelli, Maria Teresa Zinicola.Civica Per Vallemaio - Pompeo MessoreCandidati al consiglio comunale: Benedetto Enzo Piacevole, Domenico Canneto Messore, Assunta Vanigioli, Dorina Anna De Magistris, Ivan De Medi, Emilio Fargnoli, Matteo Fargnoli.Insieme Per Falvaterra - Francesco Piccirilli SindacoCandidati al consiglio comunalei: Augusto Carè, Elisa Ceccarelli, Gianluca Cedrone, Andrea De Angelis, Lea Iovini, Danilo Lucatelli, Andrea Luciani, Fabrizio Piccirilli, Arianna Raponi, Andrea Renzi.Fronte Verde - Vincenzo Galizia SindacoCandidati al consiglio comunale: Maria Luisa Andreozzi, Simona Boglione, Carlo Pompei, Massimo Rampini, Massimiliano Cacciotti, Massimo Ceccarelli, Teresina Delli Paoli, Francesco Galizia.Progetto Popolare - Antonietta CapocciniCandidati al consiglio comunale: Aniello Angrisano, Girolamo Ascione, Rocco Bonanni, Giuseppe Cecilia, Luciano Palmieri Esposito, Giorgio Fiorillo, Stefano Scarfagna, Stefano Viola, Giuseppe Castellano.Giancarlo Bertoni Sindaco.Candidati al consiglio comunale: Daniele Ricci, Gabriella Abatecola, Laura Carnevale, Marta Cedrone, Mario De Angelis, Giuseppe Pasouno, Maria Beatrice Palmieri, Luciano Pincheri, Alfonso Ramponi.Insieme per Sant’Andrea - Giuseppe Rivera sindaco.Candidati Consiglieri: Giovanni Rossi, Daniela Martucci, Tonino Desiena, Giorgio Mignacca, Michele Grossi, Giovanni Di Lucia, Crescenzo Rossi, Veronica Iannattone, Giovanni De Benedetti.Progetto Futuro - Federico Pontieri SindacoCandidati al consiglio comunale: Gino De Simone, Pasqualina D’Alessandro, Luca Troian, Michele Rossi, Alessandro Darpino, Ezio Fargnoli, Pasquale De Siena, Emilio D’Alessandro, Oreste Grossi, Luigi D’Alessandro.Uniti si può, Elisa Galasso Sindaco.Candidati al consiglio comunale: Iolanda Migliaccio, Antonella Ruggiero, Antonietta Tudino, Giuseppe Cretella, Roberto Di Lorenzo, Antonio Galasso, Alberto Pontiero.Lista popolare, Massimo Marrocco Sindaco.Candidati al consiglio comunale: Giuseppe Antonelli, Giuseppina Casale, Fabio Darpino, Ambrogio De Angelis, Vincenzo Grossi, Raffaele Mazzarella, Fabiola Romanelli, Rossella Stagno, Gianpiero Visco.Sant’Apollinare nel Cuore - Enzo Scittarelli SindacoCandidati al consiglio comunale: Giancarlo Arciero, Paolo Arciero, Raffaele Broccoli, Achille Capece, Giancarlo Carnevale, Antonietta Costantino, Giuseppe D’Alessandro, Monica Del Greco, Guido Palombo, Giuseppe Elvio Persechino.Uniti insieme, Gianluca Neri Sindaco.Candidati al consiglio comunale: Oreste Serrecchia, Angela Mallozzi, Fabio cavaliere, Agostino Canale, Toni Maratta, Gianni Rotondo, Alfredo Coletta.Tradizione e futuro, Raffaele Simeone SindacoCandidati al consiglio comunale: Emilio D’Alessandro, Lidia Messore, Maurizio Pacitto, Nicola Persechino, Anna Serrechia, Anna Spina, Maria Emanuela Zene.