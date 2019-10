Sicurezza nel quartiere Scalo, la polizia locale rafforzerà i controlli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più sicurezza allo Scalo, la giunta chiede al comandante della polizia locale, Mauro Donato, di organizzare servizi di controllo straordinari più mirati.La delibera è stata approvata mercoledì scorso. I progetti di potenziamento della sicurezza urbana attraverso l'utilizzo di risorse economiche straordinarie rappresentano una prassi nell'attività della polizia municipale, ma quest'anno il sindaco Nicola Ottaviani e gli assessori, con un atto di indirizzo politico, hanno voluto dare alcune indicazioni più precise.Questo anche per dare delle risposte alle sollecitazioni che arrivano dalla cittadinanza in merito alla situazione dei giardinetti della Stazione e più in generale della zona Scalo dove, stante presenza della stazione dei treni e dei bus Cotral, spesso si registrano problemi di ordine pubblico legati allo stazionamento per tutta la giornata di numerosi richiedenti asilo.Presenza che non di rado degenera nel consumo di alcol, in risse, ma anche nello spaccio di droga, come più volte segnalato dal comitato di cittadini che si sta mobilitando contro il degrado del parco, frequentato anche da bambini.I controlli di carabinieri e polizia sono sistematici, ma non sono sufficienti a risolvere quelle che nella delibera vengono definite «situazioni di disturbo della civile convivenza», con un espresso riferimento allo Scalo.Il piano di potenziamento darà modo al comandante della polizia locale di contare su risorse economiche extra necessarie per pagare gli straordinari. Senza questi ultimi, con 26 agenti a disposizione per le attività su strada, sarebbe impossibile garantire servizi più mirati.«Oltre alle pattuglie, mediamente due a turno, che si occupano dell'ordinaria amministrazione e del pronto intervento per l'infortunista stradale, - spiega il comandante Donato - ce ne sarà almeno un'altra che avrà compiti più mirati di sicurezza urbana, come il pattugliamento prolungato nella zona dello Scalo e in altre aree maggiormente critiche. I servizi straordinari verranno anche predisposti per il corretto conferimento dei rifiuti, la sicurezza stradale e le partite di calcio».Nella delibera, a proposito dello Scalo, si parla della possibilità di istituire «un presidio (anche fisso)». Su questo il comandante non si sbilancia: «Sì, potremmo pensare ad una sorta di vigile di quartiere, ma i servizi straordinari dovranno essere organizzati in base alla disponibilità degli agenti. In questo fine settimana verranno raccolte le adesioni e poi predisposti i servizi che potrebbe partire anche dalla prossima settimana».