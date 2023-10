Lunedì 9 Ottobre 2023, 08:21

Settimana dedicata alla sicurezza sul lavoro quella che da oggi, 9 ottobre, a venerdì 13 ottobre vedrà una serie di iniziative presso la Asl di Frosinone. È la diciassettesima edizione dell'evento che mette insieme il dipartimento di prevenzione dell'azienda, le attività lavorative e le loro associazioni e coinvolge anche gli studenti. Un modo per fare cultura della sicurezza, mai abbastanza visti i dati relativi agli infortuni sul lavoro anche in provincia di Frosinone. Nell'area "teatro" della Asl ci saranno gli stand della stessa azienda, dell'Inail, dell'ispettorato del lavoro, della Confapi, dell'unione artigiani, Cna, Unindustria e dell'ente di formazione paritetico Esef Cpt «Quest'anno finalmente si possono riprendere tutte le attività in presenza dopo il periodo critico della pandemia - si legge nella brochure che illustra l'iniziativa - Non ci siamo fermati neanche in quel momento perché la tutela della salute dei lavoratori è un dovere morale imprescindibile, oltre che un obbligo giuridico . Ricominciamo quindi con piacere e rinnovato slancio a lavorare come eravamo abituati». Intenso il programma

La formazione sarà rivolta agli allievi delle scuole superiori della provincia e agli studenti universitaridel corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro dell'università "La Sapienza" di Roma, che avranno modo di confrontarsi con chi quotidianamente lavora in questo campo anche partecipando a visite guidate presso alcune aziende. Di pomeriggio, invece, previsti seminari rivolti alle figure della sicurezza nelle aziende.

GIORNATA NAZIONALE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Piedimonte San Gernamo si è svolta la 73ª edizione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro promossa dall'Anmil Frosinone in collaborazione con l'amministrazione comunale. Era presente anche la consigliera regionale del Pd, Sara Battisti: «Sono venuta per prendere un impegno: ho già preparato una mozione che depositerò in Consiglio regionale del Lazio affinché si dia attuazione alla normativa regionale attraverso l'adozione del piano strategico per la sicurezza e un forte investimento sulla formazione delle lavoratrici e dei lavoratori».© RIPRODUZIONE RISERVATA