26 Aprile 2021

(Lettura 4 minuti)







Da oggi siamo in «zona gialla» e riaprono molte attività commerciali. Ma sia ieri che sabato (seppur ancora in zona arancione) già si sono viste rianimarsi le strade e le piazze.

Nel capoluogo sabato sera via Aldo Moro era completamente intasata; file lunghissime sia su viale Mazzini che su viale Roma. I parchi pubblici sono stati presi d’ assalto sia nella mattinata di ieri che nel pomeriggio di sabato. Molta la gente anche a fare shopping; lunghe file si sono viste per portar via la pizza da asporto. Insomma una giornata ordinaria come ai tempi pre-covid.

Una delle attese maggiori è rivolta ai cinema. Ma c’è da aspettare ancora. A spiegare il perchè, è la responsabile che gestisce la struttura di viale Mazzini: «Per adesso non riapriamo. La programmazione dei film – spiega Stella Mandova - è scarsa e l’unico film che avrebbe portato persone ad avvicinarsi al cinema, quello di Carlo Verdone “Si vive una volta sola” , è stato venduto al circuito delle piattaforme digitali».

Se il cinema non parte, anche il teatro resta fermo: «Con la metà degli spettatori autorizzati (nella sala De Filippo massimo 500) le compagnie non rientrerebbero dei costi. Forse riapriremo a metà maggio. Riaprire vuol dire anche spendere soldi per rimettere in moto tutta la strumentazione digitale e andare incontro ad ulteriori spese».

Così si punta sugli spettacoli all’aperto: «Domani (oggi, ndr) avanzerò la proposta al Comune per ottenere la Villa comunale e magari iniziare a fine giugno con la proiezione dei film in un’arena che, all’aperto, può contenere 1000 posti».

IL MULTISALA DEL CAPOLUOGO

Intanto, dopo 14 mesi, sta per riaprire il Multisala Sisto, a Frosinone. «Stiamo mettendo a punto la programmazione e, al tempo stesso, verifichiamo la disponibilità dei film - spiegano dalla Direzione - Il 20 maggio si riprende con l’ingresso del pubblico. Stiamo predisponendo i dispositivi anti-Covid in ogni sala dove l’accesso è consentito solo in misura del 50% (la più grande ha 350 poltroncine, la più piccola 150). Anche il personale (14 unità) che finora è stato in cassa integrazione, rientrerà al completo».

E durante i mesi di chiusura forzata?

«Abbiamo tenuto aperto i locali regolarmente, dalla cabina termica, alla sala proiezione. Se infatti la temperatura fosse scesa sotto lo zero avremmo rischiato di dover buttare via tutto, a cominciare dai proiettori che sono particolarmente delicati. Ma abbiamo aperto regolarmente anche le sale per assicurare la giusta areazione».

CECCANO, ADDIO ALLE OFFICINE

Chi non riaprirà, invece, sono le Officine Utopia di Ceccano. La mega discoteca (che contava dalle 3 mila alle 4 mila persone a week end) resterà chiusa perchè i costi di affitto e di gestione (durante i mesi di chiusura forzata) erano talmente alti che i titolari non li hanno potuti sostenere.

LO SPORT AMATORIALE

Intanto da oggi si potranno riorganizzare le partite tra amici di calcetto, uno degli sport più amati dai giovani. E le richieste già fioccano seppur con le limitazioni: il perdurare del coprifuoco alle 22 e l’impossibilità di utilizzare gli spogliatoi.

«Domani (oggi, ndr) riapriamo – spiega Marco Spaziani titolare dell’Eurosport di via Ceccano -. Ho due campi di calciotto e tre di calcetto già prenotati. Ed anche per il resto della settimana ricevuto adesioni. Certo se resta il coprifuoco ci penalizza. D’estate l’ora di punta è alle 21, e molti giocano anche alle 22. Spero che questo limite sia rimosso».

I RISTORANTI

Sul fronte bar-ristoranti ci si prepara con i dehors (piattaforme mobili): «All’inizio va bene così – spiega Pasquale, titolare dell’osteria Santa Lucia - per una ripresa consapevole e graduale; per ripartire con tranquillità. Le prime prenotazioni già ci sono e gradualmente speriamo di tornare alla normalità».

Anche a Cassino bar e ristoranti si sono già organizzati per la ripartenza di oggi. La «Locanda D’Amore» in particolare ha fornito tutte le informazioni ai propri clienti via social, con un gruppo whatsapp.

«Sono emozionato - confida Andrea Rasi Merizzetti, titolare di due importanti bar al centro di Cassino - aprire fino alle 22 sembra quasi un sogno e pensare che qualche anno fa alle 22-22.30 iniziavo a lavorare. Spero tanto nel buon senso delle persone e di noi operatori che dobbiamo spenderci per uscire da questo momento particolarmente difficile».