Si sente male nella cucina della sua pizzeria, Isola Liri piange "Zio Ferdy"

Lunedì 28 Giugno 2021, 13:37

Stava preparando da mangiare nel suo regno: la cucina. Ferdinando Scala di 62 anni di Cava De’Tirreni, ma per tutti Zio Ferdy, è stato stroncato da un infarto, da qualche anno gestore della pizzeria Positano in via Po ad Isola del Liri, in pieno centro. Ieri stava allestendo la sala e la cucina in vista del pranzo. Aveva ricevuto dei fornitori poco prima delle 10, poi si era chiuso nella sua cucina.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Prima il fatidico sì, poi il Pfizer: Floriana si vaccina... CRONACA Morta Lucia Pica, la madre di Emanuele Morganti. Il ricordo del...

All’improvviso un urlo, la richiesta dei soccorsi. Sul posto sono due autoambulanze, una volante della stradale di Sora e l’auto medica. Ferdy era a terra, hanno tentato di strapparlo alla morte, ma dopo una mezz’oretta medico e paramedici sono usciti a testa bassa ed è calato il silenzio. Zio Ferdy era sempre li seduto sulla sua panca, impossibile non aver incrociato il suo sguardo almeno una volta ed averci scambiato una battuta.