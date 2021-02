Grave incidente alle prime ore del mattino in località Tecchiena. Ad avere la peggio un cinquantenne del posto che, a causa del forte trauma frontale e toracico dovuto all'airbag, è stato elitrasportato in un ospedale specializzato di Latina, anche se non verserebbe in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto sull'incrocio semaforico nel quale, a scontrarsi, sono state l'utilitaria del cinquantenne poi ricoverato ed un mezzo di lavoro della ditta che gestisce il servizio di nettezza urbana della città ernica.

Nessuna conseguenza di sorta, invece, per gli addetti a bordo del camion. Sul posto i Carabinieri del Norm di Alatri che hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico che per un'ora circa è rimasto rallentato, sopratutto per dar modo all'eliambulanza di atterrare ed operare in sicurezza.

