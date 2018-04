di Pierfederico Pernarella

Rischiava di trasformarsi in una strage e tutto per colpa dell'alcol. Tre giovani se la sono vista davvero brutta e quello che si trovava alla guida è risultato con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge.



L'incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica al km 4+200 della strada provinciale, nel Comune di San Donato Valcomino. Tre giovani, a bordo di un'auto, si erano schiantati contro un albero ribaltandosi più volte, mentre percorrevano quella strada a forte velocità a bordo di un’autovettura Mercedes “Classe A”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Alvito.



Alla guida del mezzo si trovava un 24enne di Alvito, trasportato in “codice rosso” da personale del “118” all’ospedale di Sora insieme ad uno dei due passeggeri, mentre il terzo, in condizioni più critiche, è stato elitrasportato presso il Policlinico Umberto I° di Roma. Il ragazzo alla guida, sottoposto presso l'ospedale ad ulteriori accertamenti sanitari come previsto dalle normative vigenti, è riosultato avere un tasso alcolemico pari a 1,00 g/l (superiore al limite consentito). Il giovane quindi è statati denunciato per guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’aver provocato un incidente” ed aver causato lesioni a terzi, fortunatamente in via di miglioramento. Ovviamente gli è stata ritirata anche la patente di guida.

