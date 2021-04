12 Aprile 2021

(Lettura 3 minuti)







Domenica di sangue, in Ciociaria, con un morto a Cassino e un ferito grave a Veroli.

Cassino piange Andrea Esposito, 45 anni infermiere professionale, che si è schiantato contro il guardrail dopo il turno di notte in ospedale:

L’incidente mortale si è verificato nella primissima mattinata di ieri a Pozzilli, in provincia d’Isernia.

L’uomo, infermiere presso il reparto di psichiatria dell’ospedale Veneziale d’Isernia, terminato il turno di notte, a bordo della sua Citroen C3 stava tornando a Cassino, mentre era in transito sulla Strada Statale 85 (proprio all’altezza di Venafro, Triverno e Rocca Ravindola) si è schiantato contro un guardrail.

Un impatto tremendo che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Purtroppo, però, per lui non c’era già più nulla da fare: è spirato sul colpo.

La dinamica dell’incidente che, al momento esclude il coinvolgimento di altri mezzi, è ancora al vaglio dei carabinieri. Potrebbe trattarsi di un colpo di sonno, ma saranno gli accertamenti dei carabinieri a chiarire ogni aspetto.

Resta il dramma e l’incredulità.

La notizia tragica della morte di Andrea Esposito è piombata a Cassino dopo qualche ora. Proprio nella Città Martire l’infermiere era molto conosciuto e stimato. Di origine campane ormai da tantissimo tempo viveva a Cassino in una palazzina a ridosso del centro. Aveva frequentato tutte le scuole a Cassino, lascia una figlia in tenera età e la compagna.

Lavorava all’ospedale “Veneziale” solo da poche settimane, ma la sua professionalità e la sua bontà erano già emerse.

Tanta la solidarietà espressa sui social alla famiglia del 45enne, dagli amici, dai vari compagni di scuola e dai colleghi.

Commenti toccanti e dal grande valore umano.

«Una tragedia che non ci voleva, per lui e soprattutto per la famiglia che ha lasciato così» ha scritto un amico.

Ancora: «Nessuna parola è sufficiente a lenire un dolore così grande, vi abbraccio virtualmente e prego per la sua anima» un’altra amica, rivolgendosi alla famiglia.

Nel pomeriggio di ieri la magistratura molisana ha concesso il nulla osta per i funerali. L’ultimo saluto ci sarà domani, alle 10.30 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova di Cassino. La salma partita dall’ospedale Santa Scolastica.

L’ALTRO INCIDENTE

Si ribalta con la moto e fa un volo di alcuni metri sull’asfalto, resta ferito M.M.D. un 31enne residente a Sora. L’incidente si è verificato nei pressi della chiesa di Santa Francesca, a Veroli. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno prestato le prime cure al ragazzo. Constatando però la gravità delle sue condizioni hanno deciso di allertare una eliambulanza. Il velivolo proveniente dalla postazione di Latina ha trasportato il centauro presso l’ospedale San Camillo di Roma dove i medici hanno provveduto a sottoporre il paziente a tutti gli esami radiografici e diagnostici del caso. Da informazioni raccolte sembra che le condizioni del 31enne ricoverato in codice rosso, sarebbero serie ma non tali da temere per la sua vita. I medici si sono comunque riservati la prognosi. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente i vigili urbani di Veroli. La strada è rimasta bloccata per qualche ora rallentando il traffico veicolare. La moto è stata rimossa e trasportata negli appositi uffici dove verrà esaminata.