Si ribaltò con l'auto della madre, giovane denunciato: era drogato

Un mese fa nella contrada «La Mosca» in territorio di Veroli, un ragazzo di 19anni che si trovava a bordo di una Smart di proprietà della madre, si ribaltò con l’ auto.La scena che era apparsa ai primi soccorritori aveva subito fatto temere il peggio. Il ragazzo, che aveva riportato un politrauma, era stato trasportato in eliambulanza presso un centro attrezzato di Roma. A tutt’oggi il giovane si trova ancora ricoverato presso il policlinico Umberto I della capitale. Lentamente si sta riprendendo ma le sue condizioni sono ancora molto serie. I medici del nosocomio capitolino lo hanno dovuto sottoporre ad un delicato intervento chirurgico per scongiurare eventuali complicazioni. A seguito di quell’incidente i carabinieri della stazione di Veroli avevano avviato un’inchiesta.E proprio nei giorni scorsi a conclusione delle indagini i militari hanno fatto scattare la denuncia nei confronti del giovane perché è risultato che guidava sotto l’uso di sostanze stupefacenti. Al momento del sinistro, che fortunatamente non aveva coinvolto altre persone, il giovane dopo essersi ribaltato si era andato a schiantare contro un albero posto sul margine destro della carreggiata rispetto alla sua corsia di marcia. Nella circostanza, il veicolo era andato completamente distrutto. Una ricostruzione della dinamica dell’incidente che aveva insospettito non poco gli investigatori. Forte il sospetto che il ragazzo si trovasse alla guida della vettura in uno stato confusionale. Sospetti che si sono trasformati in certezza dopo la conclusione delle indagini.Dagli accertamenti effettuati infatti, il diciannovenne è risultato positivo all’assunzione di stupefacenti del tipo di “cocaina, cannabinoidi e benzodiapine”.Questi ultimi sono farmaci che servono per tenere sotto controllo gli stati ansiosi. A questo c’è da aggiungere che è risultato avere un tasso alcolemico pari a 0,44 g/l. Da qui gli è stato contestato anche il reato di guida in stato di ebbrezza, per la quale è prevista una sanzione amministrativa. La patente , ovviamente, gli è stata ritirata.