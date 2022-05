Si ribalta con l'auto: spettacolare incidente a Cassino in via Garigliano

Spettacolare incidente oggi pomeriggio - 5 maggio - poco dopo le ore 18 a Cassino, in via Valle del Garigliano. Per cause ancora in fase da accertamento, una macchina è finita fuori strada e si è ribaltata. Secondo le primissime ricostruzioni sembrerebbe che l'autista avrebbe cercato di evitare un camion ma la dinamica è ancora tutta da ricostruire. I residenti, allarmati, hanno subito allarmati i socorsi del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Cassino che si stanno recando sul posto. L'uomo non sembrerebbe in pericolo di vita ma ha riportato diverse ferite.

Puntuale, torna, la richiesta dei residenti per la messa in sicurezza dell'arteria. Si tratta infatti di una strada in passato teatro di numerosi incidenti stradali. Quello di oggi è l'ennesimo sinistro.