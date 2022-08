Si ribalta con l'auto nella notte, grave un giovane di Cassino

Un grave incidente si è verificato nella notte a Cassino, nel quartiere San Bartolomeo. Un giovanissimo residente nella Città Martire, per cause in fase di acacertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato giunti immediatamente sul posto, ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada, ribaltandosi più volte. Le sue condizioni sono parese subito serie e non è ancora fuori pericolo di vita. Dopo aver trascorso la notte all'ospedale Santa Scolastica di Cassino è stato trasferito all'Umberto I di Roma. Molte, le ferite riportate. La prognosi resta ancora riservata.