Scappa dal figlio violento che l’ha appena riempita di botte e distrutto la casa. Poi, col volto sanguinante e tumefatto, va a nascondersi in una stradina dietro l’abitazione, in attesa che qualcuno l’aiuti. Drammatica vicenda quella che ha riguardato una famiglia di Sora. Un uomo di 43 anni - F. M. queste le sue iniziali, è finito in manette per Lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.È accaduto ieri alla periferia della città, in via Barca San Domenico dove i Poliziotti dell’Ufficio Controllo del Territorio – Squadra Volante - del Commissariato di Sora sono intervenuti a seguito di una telefonata drammatica arrivata al 113. Gli agenti agli ordini del commissario Paolo Gennaccaro sono così arrivati in pochi minuti presso l’abitazione di un 43enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era in evidente stato di agitazione, dall’andamento barcollante e con difficoltà nel parlare. Aveva bevuto alcol. Attorno a lui un gran disordine, con alcuni arredi distrutti e gettati sul pavimento, sedie a terra, soprammobili spaccati. In casa non c’era però alcuna traccia dell’attempata madre che vive con lui. Gli agenti gli chiedono spiegazioni, vogliono sapere dove si trovi sua madre ma il 43enne non riesce a fornire alcuna informazione convincente. I poliziotti allora hanno deciso di ispezionare, muniti di torcia, la zona circostante. Ed è a quel punto che si sono trovati davanti, nascosta in una stradina, spaventata e sanguinante in volto l’anziana madre.È stata una scena pietosa che anche negli agenti ha suscitato angoscia. I poliziotti hanno capito immediatamente quello che era accaduto e la gravità delle condizioni della donna, per la quale è stato immediatamente richiesto l’ intervento del personale sanitario. Per lei è finito un incubo e può tirare un sospiro di sollievo anche se appare visibilmente e comprensibilmente addolorata e scioccata. In via Barca San Domenico intanto è arrivata una ambulanza del 118 che ha provveduto a trasferire la signora al pronto soccorso dell’ospedale civile Santissima trinità di Sora dove i medici le prestato le prime cure ed effettuano gli esami diagnostici. La donna è stata ricoverata con ferite al volto ed al corpo presso il locale nosocomio, ne avrà per almeno per 35 giorni.Non ci è voluto molto per capire che a ridurla in quelle condizioni era stato il figlio. Alla luce di quanto accertato, per l’uomo è scattato l’arresto per lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. Il 43enne è stato posto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.Sono comunque in corso ulteriori accertamenti per capire se si sono verificati in passato altri episodi e valutarne la gravidanza. Forse la madre, per non mettere nei guai suo figlio, ha subito passivamente il suo comportamento, evitando di chiedere aiuto alle forze dell’ordine.