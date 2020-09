© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si veste ancora a lutto il multipiano di viale Mazzini a Frosinone . Ieri l’ennesima tragedia. Intorno alle 17 un ragazzino di 14 anni che insieme al padre andava a riprendere la macchina nel garage ha visto un corpo inerme dentro la tromba delle rampe che conducono ai vari livelli del parcheggio. Era il corpo di Alessandra Pomella, 21 anni di Frosinone, precipitata a terra in una pozza di sangue. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono intervenute le varie forze dell’ordine che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La ragazza ha sbattuto violentemente la testa ed è morta sul colpo. L’ipotesi più accreditata è quella di un atto volontario della giovane che sarebbe precipitata dalla parte più alta del multipiano.Non ci sono testimoni. La polizia ha interrogato il ragazzino ed il padre residenti della zona che, per primi, hanno visto la ragazza. Un altro testimone ha raccontato: «Quando ho visto quella ragazza mi sono messo a piangere perché ho capito la giovane età. Più o meno ha la stessa età di mia figlia. Sembrava che dormisse era rivolta con la pancia a terra, le braccia larghe e aveva una parte del viso girata. Tutto intorno una pozza di sangue».Alcuni testimoni riferiscono di aver visto un’altra ragazza nei pressi del multipiano piangere, forse una conoscente, ma pare che la giovane al momento della tragedia fosse sola. Secondo gli inquirenti la ragazza è precipitata dall’altezza massima del quarto livello posta a circa 20 metri di altezza. Un volo che difficilmente può lasciare spazio ad una salvezza.LE ULTIME PAROLELe sue ansie, le sue paure vergate in un biglietto sono state trovate dalla polizia nella sua borsetta. Bella e amante del teatro, la giovane viveva con la madre in via Garibaldi ed era stata una studentessa-modello dell’istituto “Maccari”. Ora frequentava l’Università di Napoli. Da qualche tempo un malessere subdolo le aveva spento il sorriso ma veniva seguita e tutelata dai familiari e dagli amici che adesso non si danno pace. Nello scritto ha dedicato parole di ringraziamento verso chi le aveva consentito di studiare teatro, una vera e propria passione che, però, non aveva dato i successi sperati. Una mancata realizzazione professionale ingigantita dallo sconforto e interpretata come una sconfitta.LA SORVEGLIANZAChiamato dalle forze dell’ordine sul posto è arrivato anche il responsabile della guardiania della struttura gestita da privati che, insieme ai funzionari di polizia, ha prelevato le immagini a circuito chiuso delle telecamere per comprendere l’ora in cui la ragazza è entrata a piedi nel multipiano. Dopo i rilievi della scientifica l’impresa funebre Minotti è stata incaricata di prelevare il cadavere per proseguire gli accertamenti sulla salma. L’arrivo di polizia, carabinieri e ambulanza ha richiamato sul posto decine di cittadini che, a distanza di sicurezza hanno assistito, in un rispettoso silenzio, alle operazioni di soccorso. Quella di ieri è l’ennesima tragedia che si consuma nel multipiano di viale Mazzini. La terza nel giro di un anno e mezzo con due decessi avvenuti nella primavera del 2019.