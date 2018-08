Questa mattina a Pontecorvo, i militari del NORM della locale Compagnia, hanno denunciato per il reato di “truffa continuata in concorso” un 54enne e un 28enne, già noto alla giustizia per associazione a delinquere di tipo mafioso, per reati contro il patrimonio e la fede pubblica), entrambi residenti nel capoluogo partenopeo. L’attività investigativa, scaturita a seguito dell’arresto dei due avvenuto il 19 giugno 2018, che in quella circostanza erano riusciti a farsi ricaricare da un ignaro commerciantetitolare di una ricevitoria di Cassino la somma di 583 euro per poi darsi alla fuga senza saldare il corrispettivo in denaro, consentiva ai militari operanti di accertare che anche nel mese di maggio e nei giorni precedenti all’arresto, i due avevano commesso altre truffe ai danni di ricevitorie e tabaccherie di Castrocielo, Arce, Ceprano, Patrica, Ferentino e Anagni per un danno complessivo di 2.500 euro.





