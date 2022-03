Si è spento Umberto Sellari, cordoglio per la scomparsa del re degli autoricambi di Frosinone

Questta mattina è venuto a mancare, all’età di 98 anni, il re dell’autoricambio di Frosinone: il Cavalier Umberto Sellari, proprietario dell’omonima storica azienda situata in via Armando Fabi. La notizia è stata diramata sulla pagina Facebook dell’azienda: «Un giorno triste, il nostro caro Umberto Sellari ci ha lasciato questa mattina. La famiglia ringrazia anticipatamente quanti avrebbero voluto manifestare la loro vicinanza». I funerali verranno celebrati lunedì 28 marzo alle ore 11 presso la chiesa di Sant’Antonio di Frosinone.

Non sono mancati i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore, grande tifoso del Frosinone calcio. Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe e l’intera società giallazzurra, lo hanno ricordato così: «Fulgida figura dell’imprenditoria ciociara, supertifoso del Frosinone e da tanti anni vicino alle sorti del sodalizio con il suo impegno come sponsor ci lascia una parte importante della nostra Storia. Alla Famiglia Sellari, ai figli Paolo, Giancarlo e Anna Tita, giungano le più sentite condoglianze da parte del Club».

Anche la Curva Nord si è stretta al dolore della famiglia Sellari: «Ciao Umberto, ti ricorderemo ovunque».

Messaggio di stima anche dal candidato a sindaco Vincenzo Iacovissi: «Un grande vuoto nelle persone che lo hanno conosciuto e nell’intera città di Frosinone, di cui è stato un modello di impegno, sacrificio e dedizione. Un vero galantuomo che ricorderò sempre con grande affetto».