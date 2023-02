Giovedì 9 Febbraio 2023, 09:09



Il dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Sora, l'architetto Luigi Gemmiti, si dimette. Ufficialmente per motivi personali. La decisione è di questi giorni ed ha suscitato più di qualche perplessità trattandosi di una delle figure più importanti per il corretto funzionamento della macchina amministrativa in uno dei settori cardini. Il tutto mentre in città si attende la ripresa dei lavori in due cantieri importanti: quello nel Rione Napoli, della scuola modello il cui progetto è firmato dall'architetto e senatore a vita Renzo Piano, e quello del Palazzo degli studi di LungoLiri Simoncelli che ospita la scuola dell'infanzia, la scuola media Rosati ed il liceo classico.

Sulla scelta del professionista Gemmiti di lasciare l'ufficio tecnico è intervenuto ieri il movimento civico di Floriana Porretta che pone l'accento su alcune questioni di non poco conto ripercorrendo una vicenda che fin dai suoi esordi, esattamente un anno fa, ha fatto discutere: «Le dimissioni sono l'ennesima dimostrazione che la trasparenza è un optional. Sull'argomento la città è avvolta in un silenzio tetro». Il dirigente era titolare di ambiti importanti, come patrimonio, lavori pubblici, valorizzazione del territorio, urbanistica, Pnrr, ambiente, transizione ecologica. Era stato assunto a tempo determinato presso l'ente dal sindaco Luca Di Stefano subito dopo il suo insediamento.

«L'assunzione aveva destato forti polemiche - ricorda ancora la portavoce del movimento -, esposti anonimi presso la competente Procura e la conseguente apertura di un fascicolo d'indagine. Ma anche precisi atti formali da parte dell'allora segretaria generale del Comune, dottoressa Rita Riccio». Quest'ultima poi sostituita con l'attuale Patricia Palmieri. Sull'assunzione di Gemmiti vi furono tre esposti anonimi e la visita dei carabinieri in Municipio. «Le questioni da rendere urgentemente trasparenti sono almeno due - continuano dal movimento civico -: l'assunzione di Gemmiti e l'allontanamento della segretaria generale Riccio. È assolutamente necessario che il sindaco Di Stefano faccia immediata chiarezza in merito, per togliere questa pesante cappa di sospetti che incombe sulla testa della città. Attendere gli eventuali interventi della magistratura significherebbe rendere l'ennesimo pessimo servizio alla buona politica e alla buona amministrazione».



UFFICIO SENZA DIRIGENTE

Intanto però l'ufficio tecnico non ha il dirigente. Si attende che arrivi in via libera dal Ministero a cui il Comune ha trasmesso il fascicolo relativo ai lavori sia del Palazzo degli studi che al cantiere della scuola di Renzo Piano dove è stato necessario provvedere all'adeguamento dei prezzi dei materiali, lievitati pesantemente negli ultimi mesi. In tutto il Paese si intende. Se in Lungoliri Simoncelli è stata anche rimossa la gru, il che non lascia ben sperare per una ripresa imminente dei lavori, nel cantiere dell'ex mattatoio la situazione desolante. «Si resta senza parole transitando davanti al cantiere in cui campeggia il nome dell'artista Renzo Piano e vedere quel degrado», commentano molti cittadini.