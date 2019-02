Si arrampica sul cancello dei carabinieri per protesta, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si arrampica sul cancello della caserma dei carabinieri per protesta, arrestato. Panico sabato sera ad Alatri. Un uomo, originario della Romania ma da anni residente i Ciociaria, già noto alle forze dell'ordine, si è presentato al Comando Stazione dell'Arma lamentando la notifica di un atto giudiziario. In un primo tempo è andato via, poco dopo è tornato con ben altre intenzioni: si è arrampicato sul cancello di ingresso della caserma, chiuso in quel momento.Nonostante i numerosi inviti da parte dei militari, si è rifiutato di scendere, anzi è andato ancora di più in escandescenza e ha cominciato a prendere a calci le guide in gomma del cancello rendendolo non più funzionante.Il tutto mentre esibiva un foglio con la scitta “GIUSTIZIA PER ME” e urlando che non sarebbe sceso fino a quando non sarebbe stato annullato l'atto giudiziario.Sul posto intanto erano arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118.Solo dopo alcune ore, i carabinieri sono riusciti a calmarlo e a convncerlo a scendere dal cancello.A quel punto l'uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima che si terrà nella giornata di oggi.