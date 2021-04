1 Aprile 2021

di Annalisa Maggi

(Lettura 2 minuti)







Ventottenne di Fiuggi muore travolto dal treno a Marino, in provincia di Roma. Un'immane tragedia si è abbattuta alla vigilia delle festività pasquali sulla cittadina termale ciociara che piange la scomparsa prematura di un ventottenne: è Valerio Ambrosetti l'uomo che ha perso la vita sulle rotaie del treno Roma Velletri. Il drammatico incidente si è verificato alle 18.40 di lunedì scorso nel territorio di Marino, a sud della capitale tra le stazioni ferroviarie di Pavona e Santa Maria delle Mole. La vittima non era stata identificata subito.

La cronaca ha riportato il ritrovamento di uomo di mezza età, morto sul colpo, mentre camminava adiacente al binario unico. Non appena si sono resi conto dell'urto, il macchinista e il capotreno hanno subito fermato il convoglio che stava viaggiando in direzione della capitale. Sono scesi per soccorrere l'uomo e hanno chiamato la polizia ferroviaria di Ciampino che è giunta sul posto insieme ai sanitari del 118 e alla polizia locale di Marino. Il corpo dell'uomo travolto dal treno, però, giaceva a terra senza vita e per lui non c'era più niente da fare. Secondo quando riferito dal macchinista il giovane sarebbe sbucato da un cespuglio così da rendere inevitabile l'impatto.

Circa quaranta minuti prima, Valerio Ambrosetti si era allontanato dalla struttura di cui era ospite che dista 1 km dal luogo della tragedia. I responsabili avevano immediatamente avvertito la famiglia che si era messa subito alla ricerca del loro congiunto che in passato si era allontanato anche da casa. Dopo un giorno di ricerche, incrociando la notizia dell'incidente ferroviario con la scomparsa di Valerio, è stato possibile risalire all'identità della vittima. Al momento dell'impatto col treno il ventottenne non aveva con sé un documento di identità.

L'identificazione della salma è avvenuta ieri mattina. E' toccato al papà identificare il corpo dell'uomo che era stato travolto dal treno. E purtroppo quel corpo apparteneva a suo figlio. Sull'episodio sono scattate le indagini della Polfer che dovrà fare luce sulle cause della tragedia.

Il dolore della cittadina e le condoglianze ai familiari di Valerio sono stati espressi dal sindaco, Alioska Baccarini, a nome di tutta la città di Fiuggi: «Tragedie come queste non dovrebbero mai verificarsi e fanno ancora più male quando colpiscono persone giovani».

La notizia della morte tragica di Valerio Ambrosetti ha colpito tutti a Fiuggi. La famiglia della vittima è molto conosciuta in città e nei centri limitrofi essendo proprietaria di un noto ristorante. Valerio, era tifoso dell'Inter, lascia la mamma, il papà e una sorella.