Sgurgola, torna la festa dell'uva. Domani per il "Turismo delle radici" ci sarà anche Tajani

Tutto pronto nel piccolo centro lepino di Sgurgola per la Festa dell'Uva giunta alla 68esima edizione. Una festa molto attesa dai cittadini che collaborano fianco a fianco con l'amministrazione comunale guidata da Antonio Corsi. La festa si svolgerà su tre serate. La grande apertura ci sarà questa sera - venerdì 15 settembre alle 20 - dove è prevista la Cena Dei Mille. Una grande ed unica tavolata si snoderà per il centro storico dove a lume di candela ci sarà una cena a base di prodotti locali contadini con la sfilata, rievocazione storica, musica e balli popolari. Saranno aperte le fraschette dove oltre a bere un buon bicchiere di vino si potranno degustare piatti e prodotti tipici. Tre giorni dedicati a canti, balli popolari, concerti folk, fraschette e degustazioni che però non trascureranno neanche l'arte e la sensibilizzazione sociale. È infatti prevista la mostra collettiva interculturale dal titolo l'Arte che Unisce, ci sarà una mostra fotografica sulla violenza sulle donne dal titolo Tutti i Volti della Violenza ed una Mostra sulla Memoria storica di Sgurgola. Molto interessante anche il confronto tra la pop art locale, italiana e svedese. Tre culture a confronto. Un percorso storico permetterà ai turisti di conoscere le bellezze storiche e paesaggistiche dei Lepini. Una organizzazione ancora una volta impeccabile per gli organizzatori che tengono molto alla tradizione di questa festa ormai appuntamento fisso di settembre da tanti anni. Ma non solo il 16 settembre presso la Casa della Cultura dalle 16 grande appuntamento in vista del 2024 anno del turismo delle radici al quale parteciperà anche il ministro degli esteri, Antonio Tajani al quale verrà consegnata la cittadinanza onoraria.

Una tre giorni che vuole essere anche un momento conviviale e di sensibilizzazione a tematiche sociali importanti quali quella della violenza sulle donne ma anche l'arte nelle sue varie sfaccettature.

Non mancheranno esibizioni degli sbandieratori durante la cena dei mille un appuntamento che richiama migliaia di persone e che consiste in una mega cena in atmosfera medievale. Ma la festa dell' Uva che si terrà a Sgurgola dal 15 al 17 settembre non è l'unico appuntamento sul versante ciociaro dei Monti Lepini. Nella vicina Morolo dal 14 settembre si terrà la festa della Madonna del Piano. Oltre al lato religioso con Sante Messe e processioni previsto anche un ricco programma civile. La caratteristica della festa sono le rinomate Bettole, una sorta di fraschette dove poter degustare specialità del posto e piatti tipici.