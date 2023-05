Giovedì 25 Maggio 2023, 09:37 - Ultimo aggiornamento: 09:54

Il neo eletto sindaco di Arpino, Vittorio Sgarbi, ha convocato il primo Consiglio comunale. L'assise civica si svolgerà venerdì 2 giugno alle ore 15:30 presso il Palazzo Boncompagni. Sono sette i punti inseriti all'ordine del giorno per quanto riguarda la prima seduta fissata nel giorno della festa della Repubblica: insediamento del consiglio comunale e convalida degli eletti; giuramento del sindaco; nomina presidente e vicepresidente del consiglio comunale; comunicazioni del sindaco dei nominativi degli assessori comunali e delle relative deleghe; indirizzi generali di governo per il quinquennio 2023-2028; nomina commissione elettorale comunale e nomina commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari.

Per quanto riguarda coloro che faranno parte del consiglio comunale, tra maggioranza ed opposizione, sono nove i consiglieri riconfermati dalle precedenti elezioni: Massimo Sera, Bruno Biancale, Maria Rosaria Manuel, Giuseppe Fortuna, Stefania Quadrini, e Elvira Puzzuoli per la maggioranza; Andrea Chietini, Niccolò Casinelli e Gianluca Quadrini per quanto riguarda l'opposizione. Alcuni di loro sono però rimasti fuori dall'assise nel 2018 a causa delle dimissioni date in seguito al ricevimento degli incarichi in giunta. I restanti tre che faranno parte del consiglio comunale sono poi: Michela Reale e Mauro Visca per la maggioranza e Lara Capuano per la minoranza. Anche per quanto riguarda la giunta, come già anticipato, Massimo Sera, Maria Rosaria Manuel e Bruno Biancale verranno riconfermati nei ruoli che già hanno ricoperto negli ultimi cinque anni passati ad amministrare la città di Arpino. Ai tre precedentemente citati, si aggiunge infine Stefania Quadrini che sarà assessore al Bilancio, Tributi e Personale, deleghe che già ricopriva, da consigliere, durante l'ultimo quinquennio con a capo Renato Rea. A cambiare sarà anche il Presidente del consiglio comunale, ruolo per cinque anni ricoperto da Andrea Chietini, ora in opposizione. Al suo posto Giuseppe Fortuna che si occuperà anche dei Servizi Scolastici, rapporti con Aipes ed Associazionismo.