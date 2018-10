© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella giornata di ieri la gli agenti di polizia del commissariato di Cassino hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti in un uomo di 57 anni, residente a Piedimonte San Germano, dovendo espiare la pena della reclusione di 6 anni e 6 mesi.Il provvedimento è stato emesso essendo divenuta definitiva una sentenza di condanna della Corte di Appello di Napoli datata 22.09.2017.L’uomo si era reso responsabile, nell’ottobre 2008, di lesioni personali, sequestro di persona, violenza sessuale e minacce nei confronti di una donna.In particolare aveva condotto, una sera, la donna, allora 48enne, con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, in un appartamento di Casoria (NA), all’interno del quale la aveva insultata, percossa e denudata.Successivamente l’aveva immobilizzata al letto con delle manette, costringendola a subire ripetutamente violenze sessuali, utilizzando anche stimolatori erotici di grandi dimensioni.Le gravi sevizie erano continuate per la notte intera fino al mattino successivo.L’uomo poi aveva accompagnato in auto la vittima presso il suo luogo di residenza nel frusinate, abbandonandola in strada e minacciandola di morte se avesse riferito l’accaduto.Esperite le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino nella serata di ieri.