© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque mesi per smaltire tutti gli arretrati e ripartire da zero rispettando il tempo massimo di 60 giorni. Questo l’obiettivo che la Asl di Frosinone si prefigge di raggiungere con il progetto straordinario per l’abbattimento delle liste di attesa della diagnostica per immagini: ecografie, tac, mammografie, radiografie. Il progetto prevede una spesa di 230mila euro e dovrebbe partire dal prossimo 15 ottobre per concludersi a marzo dell’anno prossimo. Il commissario della Asl Luigi Macchitella ammette che, «nonostante il rilevante impegno in termini di risorse umane, strumentali ed economiche, permangono criticità relativamente ai tempi di attesa per esami della Diagnostica per immagini con tempi eccessivamente lunghi (oltre 60 giorni)».La Asl di Frosinone, per rientrare nei parametri di legge, deve smaltire il pregresso. Nei prossimi cinque mesi, in tutte le strutture sanitarie della provincia di Frosinone (Anagni, Alatri, Frosinone, Ceccano, Ceprano, Ferentino, Sora, Isola Liri, Cassino, Pontecorvo) saranno effettuate, mediante gli straordinari dei medici specialisti e dell’altro personale, sedute settimanali dedicate a chi si è visto prenotare esami con un’ attesa superiore ai 60 giorni. In cinque mesi sono stati previsti 6.840 esami di cui 3.720 radiografie, 1140 Tac e 1980 ecografie. Per i soli esami è stata stimata una spesa di 207.714 euro. L’obiettivo del progetto è quello di azzerare una volta per tutte le liste di attesa della Diagnostica di immagini, e ripartire quini da marzo prossimo rispetto il tempo massimo dei 60 giorni.