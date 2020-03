Positivo al Covid-19 l'uomo di 61 anni di Settefrati. Era tornato da Dublino nel paese della Valle di Comino il 29 febbraio scorso. Attualmente si trova in terapia intensiva presso l'ospedale Spaziani di Frosinone dove è arrivato in ambulanza martedì pomeriggio. E con questo sono 20 i casi accertati nella provincia di Frosinone. Sì è in attesa di conoscere l'esito degli esami aggiuntivi effettuati sulla donna di 68 anni di Sora ricoverata allo Spaziani nella notte fra martedì e mercoledì e che è stata già sottoposta a due tamponi, uno risultato positivo l'altro negativo. Si attendono anche i risultati del tampone eseguito su una bimbo di Sora di sette anni attualmente in isolamento nella sua abitazione.

Coronavirus- Altri due casi: positive due persone, una di Sora l'altra di Isola Liri

Intanto ad Isola Liri, dove ieri si è registrato il primo caso di coronavirus per un uomo di 61 anni rientrato da Udine nei giorni scorsi, il Comune fa sapere che “in applicazione a quanto disposto dal dipartimento della Funzione Pubblica con riferimento alle misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus fuori dalle «zone rosse» e «zone gialle» ad elevata diffusione locale, la giunta comunale di Isola del Liri ha approvato una normativa transitoria e urgente che consentirà ai dipendenti che possono lavorare per obiettivi di passare a una modalità di lavoro «agile»”: smart working.

Ultimo aggiornamento: 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA